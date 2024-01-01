Aynur Haşhaş

Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye Artık teslim oldum ben Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr *** Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime Aşka teslim oldum ben Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr Coşsun içimdeki dalgalar