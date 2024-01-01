Aynur Haşhaş

Hoşgeldin Şarkı Sözleri
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Ezel bahar geldi kalkın gidelim
Ayrılık çetindir nasıl edeyim
Gelin ey erenler seyran edelim
Gönül havası var deli bülbülün
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Gül bitince o da dile geliyor
Güle aşık olmuş yanıp tütüyor
Seher vakti garip garip ötüyor
Ne güzel sesi var deli bülbülün
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Bülbül sırrın yad ellere söylemez
Belli başlı bir yaylaya yaylamaz
Ali maşukuna insaf eylemez
Sevdalı başı var deli bülbülün
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Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye
Artık teslim oldum ben
Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
***
Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime
Aşka teslim oldum ben
Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
Coşsun içimdeki dalgalar
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