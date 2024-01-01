Aynur Haşhaş

Giderim Yolum Kaya Giderim yolum kaya Cemalin benzer aya Eridim hilal oldum Günleri saya saya ** Şu dağı aşam dedim Aşam ulaşam dedim Bir vefasız yar için Kimlere paşam dedim ** Şu dağın ensesine Mailem yar sesine O yar keklik ben avcı Düşmüşem ensesine

Sahraların Başı Bizim sahraların başı Duman duman pare şimdi Sevişmesi ne hoş olur Ayrılması yaman şimdi ** Erisin dağların karı Ben çekerim ahu zarı Kadir mevlam gönder yari Gönül ister hemen şimdi ** Benim yarim şimdi çıkar Çıkıp da yollara bakar Emrah'ı odlara yakar Boyu selvi revan şimdi

Be Hey Sofu be hey sofu be hey bühtan hak didarı görmemişsin kudretten bir bal gelmiş sen o baldan yememişsin ** balı balla yoğururlar ** müminleri doyururlar münkirleri ayırırlar sen o sırra ermemişsin ** sır okunur sır içinde bir hal gördüm hal içinde bülbül öter gül içinde sen o gülü dermemişsin

Esmerin Gönlü Kemer ağır kalkmıyor Yar yüzüme bakmıyor Yar üstüme yar sevmiş Hiç aklımdan çıkmıyor ** Esmerin gönlü var sende Benim gönlüm var yarda Kemerim yar küpem yar ** Eğil eğil öpem yar Uzak yoldan gelmişsen Soğuk sular serpem yar ** Kemer ince bel ince Ölürem görmeyince Ben senden hiç ayrılmam Mezara girmeyince

Ezel Bahar Geldi Ezel bahar geldi kalkın gidelim Ayrılık çetindir nasıl edeyim Gelin ey erenler seyran edelim Gönül havası var deli bülbülün ** Gül bitince o da dile geliyor Güle aşık olmuş yanıp tütüyor Seher vakti garip garip ötüyor Ne güzel sesi var deli bülbülün ** Bülbül sırrın yad ellere söylemez Belli başlı bir yaylaya yaylamaz Ali maşukuna insaf eylemez Sevdalı başı var deli bülbülün

Güzellerin Kervanı Geldi geçti güzellerin kervanı Sürüldü savruldu yarin harmanı Gençlik elde iken sürün devranı İhtiyarlıkta devran sürülmez imiş ** Her gün ağlar iken nasıl güleyim Gönül gamda iken gülünmez imiş Arşa direk direk oldu tütünüm Başa ne gelecek bişinmez imiş ** Ruhsati'yem demem binde birini Ferhat olan niçin sevmez şirini Aradım kitapta buldum yerini Sabır gibi devlet bulunmaz imiş

Şu Karşı Yaylada şu karşı yaylada göç katar katar bir güzel sevdası serimde tüter bu ayrılık bana ölümden beter geçti dost kervanı eyleme beni şu benim sevdiğim başta oturur bir güzelin derdi beni bitirir bu ayrılık bana zulüm getirir geçti dost kervanı eyleme beni pir sultan abdal'ım dağlar aşalım aşalım da dost iline düşelim çok nimetin yedik helallaşalım geçti dost kervanı eyleme beni

Büyük Cevizin Dibi Büyük cevizin dibi Nanay güzelim, nanay Ne durursun el gibi? Nanay kibarım, nanay Sallan da gel yanıma Nanay güzelim, nanay Helalca yârim gibi Nanay kibarım, nanay Salın da gel yanıma Nanay güzelim, nanay Helalca yârim gibi Nanay kibarım, nanay Büyük ceviz yarıldı Nanay güzelim, nanay Anan bana darıldı Nanay kibarım, nanay Darılırsa darılsın Nanay güzelim, nanay El oğludur, sarıldı Nanay kibarım, nanay Darılırsa darılsın Nanay güzelim, nanay El oğludur, sarıldı Nanay kibarım, nanay

Dost Eline dost eline varam dedim bilmem nereden nereden yorgunum ben varsam bile engel arada arada gönül bağım viran oldu sarardı gülleri soldu dostu görmek hayal oldu başka yörede yörede fedai başlar feryada halim arzedemem yada son durağım ıssız ada kaldım burada burada

Helhele Verin Geline Helhele verin geline Deste gül verin eline Altın kemer bağlamış Gelin ince beline ** Elinde terazi var Cebinde çerezi var Alemlen oynar güler Menimle garezi var ** Kapıdan geçti yarim Yaramı deşti yarim Uydu eller sözüne Menden vazgeçti yarim ** Kapının ayrığından Tanıram yağlığından Günde yüz gelin geçer Yüreğim yandığından

Aşık Oldum (Uzun Hava) Aşık oldum gül cemalin görünce Gönül dağlarımın dumanı sensin İkrar verdim ikrarımı alınca Benim can katlimin fermanı sensin ** Sana kurban ettim kendi kendimi Aşkın seli ile yıktın bendimi Meçhuli aşkınla yanıp döndün mü Ancak bu derdimin dermanı sensin

Tamburam Rebab Oldu Tamburam rebab oldu Yüreğim kebap oldu İstedim vermediler Bir zalim sebep oldu ** Aman aman aman aman Aman aman aman aman Yar sana hayran ** Ördek suya dal da gel Yardan haber al da gel Eğer yarim gelmezse Tut kolundan al da gel ** Yeşildir başın ördek Karadır kaşın ördek Çift gittin tek mi geldin Hani yoldaşın ördek