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7/24 Dinle İste

İste Şarkı Sözleri

Aynur Haşhaş İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Haşhaş

Aynur Haşhaş

İste

  • Güzellerin Kervanı

  • Gel Aşkım (remix)

  • Gel Aşkım

  • İsyankar

  • Kavrulduk

  • Fıkra

  • İsyankar (Oryantal Remix)

  • Özetle

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