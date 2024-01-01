Yar Sesi Şarkı Sözleri
Aynur Haşhaş Yar Sesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş Yar Sesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yar Sesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kara erik çağala
Ye ki yaran sağala
Hangi kitap yazıyı
Ben sevdim eller ala
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Oy havar havar havar
Zülüf gerdana dolar
İki gönül bir olsa
Bir aylık yolda ne var
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Yarın kolunda şeve
Kimdir yarimi seve
Acep o gün olur mu
Alam getirem eve
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Havada kar sesi var
Başında mor fesi var
Açın bakın şu konağı
İçinde yar sesi var
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Mor puşuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Cümle kuşlar yuva yapmış
Serçe kadar olamadım
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Yarınki cennete etmeyiz minnet
Cenneti vücudu insan biliriz
Münevver kitleye vererek kıymet
Allah mefhumunu vicdan biliriz
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Vaip lazım değil niğderiz lafı
Mevcut gördüğümüz bizlere kafi
Sevgi ab-ı hayat safidir safi
İçenleri ehli irfan biliriz
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Gerçek aşık siler kalbin tozunu
İrfan ışığında açar gözünü
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Kamilin ağzından çıan sözünü
Hemi hadis hemi kur'an biliriz
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İbreti yavaş ol gözle turabı
Cehennem ateşi vicdan azabı
Neylersin yarınki yevm-ül hesabı
Olgunları huri gılman biliriz
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Giydiği aldır
Al dudak baldır
Ne güzel haldır
Akşam olanda
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Akşam olanda
Bende dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
**
Giydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Akşam olanda
**
Akşam olanda
Bende dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
**
Giydiğim mordur
Kolları dardır
Keyfimiz vardır
Akşam olanda
**
Akşam olanda
Bende dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
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Gönül Arz Eyledi Kendi Hanemde
Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru
Hüseyne Gitmeye Niyet Eyledik
Gönül Kalk Gidelim Hüseyine Doğru
Giderim Giderim Ne Güzel Yollar
Gönül Bahçesinde Kırmızı Güller
Cenneti Alâda Öter Bülbüller
Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru
Kul Mustafa Bana Böyle Söyledi
Yaktı Yüreğimi Güryan Eyledi
Hüseyne Gimeye Niyet Eyledi
Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru
-
Giresun'un evleri
Şimeyile kaynama
Gız benimle oynasın
Başkasıyla oynama
**
Ninna aslanım ninna
Ninna a gülüm ninna
Ninna serhoşum ninna
**
Giresun'da kayıklar
Kızlar fındık ayıklar
Sevenler sevdiğini
Gece gündüz sayıklar
**
Ninna aslanım ninna
Nina a gülüm ninna
Ninna serhoşum ninna
-
Şu Deli Feleğin Eline Düştüm
Her Gün Bin Yerimden Yaralar Beni
Bir Acı Poyrazın Yeline Düştüm
Parça Parça Edip Paralar Beni
**
Bir Yar Için Muhannete El Açtım
El Âlem Kötüler Karalar Beni
Eşimden Dostumdan Hep Uzaklaştım
Bir Garip Duldada Vuralar Beni
**
Sabahın Seheri Alnıma Vurur
Dert Ile Yürekten Yaralar Beni
Gözlerim Yaş Döker Yüreğim Kurur
Bir Kara Çaputa Saralar Beni
-
Eyvanda yatan oğlan
Gömleği keten oğlan
Nişanın eller almış
Habersiz yatan oğlan
**
Ay doğar kamerinden
İnce bel kemerinden
Susamışam bir su var
Ak gerdan damarından
**
Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer
Elinde bir deste gül
Kendi gülünden güzel
-
Kadir mevlam senden bir dileğim var
Beni muhannete muhtaç eyleme
Eğer muhannete muhtaç eylersen
Yedi deryalardan karg eyle beni
**
Muhannetin suyu tersine akar
Akığı yerleri sel olur yıkar
**
İyilik etmeden başına kakar
Yine muhannete muhtaç eyleme
**
Ben dertliyim hak kayırsın işimi
Kaygılara saldım garip başımı
Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi
Beni muhannete muhtaç eyleme
-
Geçti güzel baharımız yazımız
Bu geçen günleri görmez gözümüz
Nazlı yare geçmez oldu sözümüz
Susup oturmaktan başka çare yok
**
Meluli'yim artık gelmemiz geçti
Bundan sonra murat almamız geçti
Yar bizden onulmaz yareler açtı
Ölüp kurtulmaktan başka çare yok
-
Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eynime
Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eynime
**
Ar u namus şişesini
Taşa çaldım kime ne hey, haydar haydar
Taşa çaldım kime ne
Sofular haram demişler
**
Bu aşkın şarabına
Sofular haram demişler
Bu aşkın badesine
Ben doldurur ben içerim
**
Günah benim kime ne hey, haydar haydar
Günah benim kime ne
Sofular secde ederler
Mescidin mihrabına
**
Sofular secde ederler
Mescidin mihrabına
Yâr eşiği secdegâhım
Yüz sürerim kime ne hey, haydar haydar
**
Yüz sürerim kime ne
Gâh çıkarım gökyüzüne
Seyrederim âlemi
Gâh çıkarım gökyüzüne
**
Seyrederim âlemi
Gâh inerim yeryüzüne
Seyreyler âlem beni hey, haydar haydar
Seyreyler âlem beni
**
Gâh giderim medreseye
Ders okurum hak için
Gâh giderim medreseye
Ders okurum hak için
**
Gâh inerim meyhaneye
Dem çekerim aşk için hey, haydar haydar
Dem çekerim aşk için
Nesimi'ye sorsalar ki
**
Yârin ile hoş musun?
Nesimi'ye sorsalar ki
Yârin ile hoş musun?
Hoş olayım olmayayım
**
O yâr benim kime ne hey, haydar haydar
O yâr benim kime ne
-
Bugün erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
Bütün ikrar canım feda
Canım meydanda meydanda
**
Kellemi koltuma aldım
Kan ettim kapına geldim
Ettiğime pişman oldum
Serim meydanda meydanda
**
Yoktur çınarım timarım
Yoktur kalbimde gümanım
Al malım varlığa canım
Dilim meydanda meydanda
**
Mü'mine hulleler biçin
Ol kelp rakiplerden kaçın
Ben bülbülüm bir gül için
Zârım meydanda meydanda
**
Mü'min olan olur veli
Veli olan olur gani
Nesimi'yem üzün beni
Derim meydanda meydanda