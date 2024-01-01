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Öptüm Şarkı Sözleri

Aynur Haşhaş Öptüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş Öptüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öptüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Haşhaş

Aynur Haşhaş

Öptüm

  • Masa Üstünde Testi

  • "Arkadaş" Şarkısını Duyunca

  • Acıtmışım Canını Sevdikçe

  • Ah Felek Yordun Beni

  • Ayar

  • Ballı

  • Kaçırıcam Seni

  • Sayım

  • Unuttun Mu Beni

  • Vay

  • Aşka Şükredelim

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