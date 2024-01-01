Şifa İstemem Bağından Şarkı Sözleri
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Aynur Haşhaş
Şifa İstemem Bağından
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Şifa istemem balından
Bırak beni bu halımdan
Razıyım açan gülünden
Yeter dikenin batmasın
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Yeter dikenin batmasın
Gece gündüz bu hizmetin
Şefaatin kerametin
Senin olsun hoş sohbetin
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Yeter huzurum gitmesin
Senin olsun hoş sohbetin
Yeter huzurum gitmesin
Taşa değmesin ayağın
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Lale sümbül açsın bağın
İstemem metheylediğin
Yeter arkamdan atmasın
Yeter arkamdan atmasın
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Kolay mı gerçeğe ermek
Dost bağında güller dermek
Orda galsın değer vermek
Yeter ucuza satmasın
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Orda galsın değer vermek
Yeter ucuza satmasın
Sonu yoktur bu virdimin
Dermanı yoktur derdimin
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İstemem ilaç yardımın
Yeter yakamdan tutmasın
Yeter yakamdan tutmasın
Nesimi'yem vay başıma
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Kanlar karıştı yaşıma
Yağın gerekmez aşıma
Yeter zehirin gatmasın
Yağın gerekmez aşıma
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Yeter zehirin gatmasın
Helol, delol