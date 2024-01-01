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7/24 Dinle Yar Sesi

Yar Sesi Şarkı Sözleri

Aynur Haşhaş Yar Sesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş Yar Sesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yar Sesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Haşhaş

Aynur Haşhaş

Yar Sesi

  • Uzun Hava

  • Havada Kar Sesi Var

  • Yarınki Cennet

  • Giydiğim Aldır

  • Kerbala

  • Giresun'un Evleri

  • Felek

  • Eyvanda Yatan Oğlan

  • Kadir Mevlam Senden

  • Kara Erik Çağala

  • Ben Melamet Hırkasını

  • Bugün Erenlere Kurban

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