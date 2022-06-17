Güzin ile Baha

Güzin Sokullu ve Baha Boduroğlu'nun Güzin ve Baha olarak müzik yolculuğu 1971'de başladı. 1975 yılında Gençlik Başımda Duman' adını verdikleri, sözlerini Aysel Gürel'in bestesini Baha Boduroğlu'nun yaptığı şarkıyla Türk popunun altın klasikleri arasına giren bir esere imza attılar. Gençlik Başımda Duman' namı diğer 'Ateş Böceği', 'Hababam Sınıfı' dahil altı uzun metrajlı filmin ve 10 televizyon dizisinin müziği oldu. 'Eski Çamlar Bardak Oldu', 'Nidem Nidem', 'Düş' ve 'Meyhaneye Gömün Beni' gibi pek çok klasiğe besteci olarak imza atan Baha Boduroğlu aynı zamanda Sezen Aksu ve Semiha Yankı gibi pek çok ismin ilk dönem albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı.