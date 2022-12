Ayşe Hatun Önal

Eskiden değerimi bilememişsin, vah vah vah Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmişsin, vah vah vah Bana güller ver *** Gözünü aç beni bulur, tut elimi bi' yuva kur Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok İki sözün beni alır, süper olur tadı kalır Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok yok yok *** Çak bi' selam canım baksana Alev alev yanışıma Can verir ya Tanrı taşlara Sen de bana, sen de bana *** Çak bi' selam canım baksana Alev alev yanışıma Can verir ya Tanrı taşlara Sen de bana, sen de bana *** Eskiden değerimi bilememişsin, vah vah vah Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmişsin, vah vah vah Bana güller ver *** Gözünü aç beni bulur, tut elimi bi' yuva kur Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok İki sözün beni alır, süper olur tadı kalır Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok yok yok *** Çak bi' selam canım baksana Alev alev yanışıma Can verir ya Tanrı taşlara Sen de bana, sen de bana *** Çak bi' selam canım baksana Alev alev yanışıma Can verir ya Tanrı taşlara Sen de bana, sen de bana *** Çak bi' selam canım baksana Yanışıma Can verir ya Tanrı taşlara Sen de bana, sen de bana