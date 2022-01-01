Çak Bir Selam Şarkı Sözleri
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Ayşe Hatun Önal
Çak Bir Selam
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Eskiden değerimi bilememişsin, vah vah vah
Sanki sana bir şans vermedim mi?
Bugün olsa hakkımı verirmişsin, vah vah vah
Bana güller ver
***
Gözünü aç beni bulur, tut elimi bi' yuva kur
Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok
İki sözün beni alır, süper olur tadı kalır
Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok yok yok
***
Çak bi' selam canım baksana
Alev alev yanışıma
Can verir ya Tanrı taşlara
Sen de bana, sen de bana
***
Çak bi' selam canım baksana
Alev alev yanışıma
Can verir ya Tanrı taşlara
Sen de bana, sen de bana
***
Eskiden değerimi bilememişsin, vah vah vah
Sanki sana bir şans vermedim mi?
Bugün olsa hakkımı verirmişsin, vah vah vah
Bana güller ver
***
Gözünü aç beni bulur, tut elimi bi' yuva kur
Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok
İki sözün beni alır, süper olur tadı kalır
Senin için yanar içim, bu yanışın sönüşü yok yok yok
***
Çak bi' selam canım baksana
Alev alev yanışıma
Can verir ya Tanrı taşlara
Sen de bana, sen de bana
***
Çak bi' selam canım baksana
Alev alev yanışıma
Can verir ya Tanrı taşlara
Sen de bana, sen de bana
***
Çak bi' selam canım baksana
Yanışıma
Can verir ya Tanrı taşlara
Sen de bana, sen de bana