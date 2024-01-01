Ayşe Hatun Önal

Bakıp durdum senelerce Tükenen aşkın resmine Dalıp durdum saatlerce "Bilmem ne zaman bitecek" diye Sen artık kederinden, kahrından Bense mutluluktan içiyorum Çektiğim çilelerin ardından Dans edip çoşuyorum Sen artık kederinden, kahrından Bense mutluluktan içiyorum Çektiğim çilelerin ardından Dans edip çoşuyorum Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra Bakıp durdum senelerce Tükenen aşkın resmine Dalıp durdum saatlerce "Bilmem ne zaman bitecek" diye Sen artık kederinden, kahrından Bense mutluluktan içiyorum Çektiğim çilelerin ardından Dans edip çoşuyorum Sen artık kederinden, kahrından Bense mutluluktan içiyorum Çektiğim çilelerin ardından Dans edip çoşuyorum Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra Sen şimdi çatla, hırsından patla Umrumda değil valla Neden ne sorma, gönderdim zarfta Anlarsın daha sonra