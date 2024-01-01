Pek Yakında Şarkı Sözleri
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Ayşe Hatun Önal
Pek Yakında
-
Bakıp durdum senelerce
Tükenen aşkın resmine
Dalıp durdum saatlerce
"Bilmem ne zaman bitecek" diye
Sen artık kederinden, kahrından
Bense mutluluktan içiyorum
Çektiğim çilelerin ardından
Dans edip çoşuyorum
Sen artık kederinden, kahrından
Bense mutluluktan içiyorum
Çektiğim çilelerin ardından
Dans edip çoşuyorum
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
Bakıp durdum senelerce
Tükenen aşkın resmine
Dalıp durdum saatlerce
"Bilmem ne zaman bitecek" diye
Sen artık kederinden, kahrından
Bense mutluluktan içiyorum
Çektiğim çilelerin ardından
Dans edip çoşuyorum
Sen artık kederinden, kahrından
Bense mutluluktan içiyorum
Çektiğim çilelerin ardından
Dans edip çoşuyorum
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
Sen şimdi çatla, hırsından patla
Umrumda değil valla
Neden ne sorma, gönderdim zarfta
Anlarsın daha sonra
-
Zordur zor beklemek erken yorar insanı
İyiyim desen de ele verir gözlerin seni
Özlemişsin besbelli tenimi
Unutamadığın her halinden belli
***
Özledin mi diye sorsana bir bana nerde
Ama ayılık var senin hamurunda
Önümüzdeki on yıl unutamazsın sen belli bir daha
Özlemişsin besbelli tenimi
***
Sarılmandan belli kırıcan mı belimi
Çok canım acıdı çeksene elini
Sarılmandan belli kırıcan mı belimi
Çok canım acıdı çeksene elini