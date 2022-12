Ayşe Hatun Önal

Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır, ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında *** Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında

Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam