Ayşe Hatun Önal

İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gitti *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar