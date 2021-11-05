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7/24 Dinle Ayşe Hatun Önal
Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal

En Çok Dinlenen Ayşe Hatun Önal Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sirenler

Ayşe Hatun Önal 03:29
02

Dur Dünyam

Ayşe Hatun Önal 03:16
03

Kalbe Ben

Ayşe Hatun Önal 03:55
04

Çeksene Elini

Ayşe Hatun Önal 04:20
05

Çak Bir Selam

Ayşe Hatun Önal 03:24

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