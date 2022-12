Ayşe Hatun Önal

Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam