Efsane Şarkı Sözleri Ayşe Hatun Önal Efsane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Hatun Önal Efsane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Ayşe Hatun Önal Efsane Efsane Aaaa efso! Efso! A ha ha ha *** Sıraya dizdin Yazdın, oraya çizdin Bulaştık sayende çoktan olaya E kaynadık araya *** Yaşıyoruz ani irtifa kaybı Dinletemiyorum derdimiz aynı Kurtlar geziniyor etrafımda Kendime geliyorum huzurunda *** Yandık, yanıyoruz kimse görmez İstemedikçe iş işten geçmez Kendimize gelmeye müsaade Yeniden doğuyorum bir efsane *** Yandık, yanıyoruz kimse görmez İstemedikçe iş işten geçmez Kendimize gelmeye müsaade Yeniden doğuyorum bir efsane *** Efso! Efso! Aaaa efso! A ha ha ha *** Efso! Efso! Aaaa efso! A ha ha ha *** Soldan bi' bahane Tekrar yola çıkıyoruz Az bi' müsaade Temiz bi' nefes alıyoruz *** Yaşıyorsun sanki her günün aynı Hissedemiyorsun tehlike anı Kurtlar geziniyor etrafımda Kendime geliyorum huzurunda *** Yandık, yanıyoruz kimse görmez İstemedikçe iş işten geçmez Kendimize gelmeye müsaade Yeniden doğuyorum bir efsane *** Yandık, yanıyoruz kimse görmez İstemedikçe iş işten geçmez Kendimize gelmeye müsaade Yeniden doğuyorum bir efsane *** Efso! Efso! Aaaa efso! A ha ha ha ** Efso! Efso! Aaaa efso! A ha ha ha Tüm Şarkıları