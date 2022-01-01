Ayşe Hatun Önal

Efsane Şarkı Sözleri
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Aaaa efso!
Efso!
A ha ha ha
***
Sıraya dizdin
Yazdın, oraya çizdin
Bulaştık sayende çoktan olaya
E kaynadık araya
***
Yaşıyoruz ani irtifa kaybı
Dinletemiyorum derdimiz aynı
Kurtlar geziniyor etrafımda
Kendime geliyorum huzurunda
***
Yandık, yanıyoruz kimse görmez
İstemedikçe iş işten geçmez
Kendimize gelmeye müsaade
Yeniden doğuyorum bir efsane
***
Yandık, yanıyoruz kimse görmez
İstemedikçe iş işten geçmez
Kendimize gelmeye müsaade
Yeniden doğuyorum bir efsane
***
Efso!
Efso!
Aaaa efso!
A ha ha ha
***
Efso!
Efso!
Aaaa efso!
A ha ha ha
***
Soldan bi' bahane
Tekrar yola çıkıyoruz
Az bi' müsaade
Temiz bi' nefes alıyoruz
***
Yaşıyorsun sanki her günün aynı
Hissedemiyorsun tehlike anı
Kurtlar geziniyor etrafımda
Kendime geliyorum huzurunda
***
Yandık, yanıyoruz kimse görmez
İstemedikçe iş işten geçmez
Kendimize gelmeye müsaade
Yeniden doğuyorum bir efsane
***
Yandık, yanıyoruz kimse görmez
İstemedikçe iş işten geçmez
Kendimize gelmeye müsaade
Yeniden doğuyorum bir efsane
***
Efso!
Efso!
Aaaa efso!
A ha ha ha
**
Efso!
Efso!
Aaaa efso!
A ha ha ha