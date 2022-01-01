Ayşe Hatun Önal

Taktiklerden kırılırsın ama mutlu olursun
Taklitlerden sıkılırsın, el ele tutuşursun
Yurdunu unutup, bana kalbinin hızla atışını da yutup
Güm güm, güm güm, güm güm gidiyorsun
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun
***
Taktiklerden kırılırsın ama mutlu olursun
Taklitlerden sıkılırsın, el ele tutuşursun
Yurdunu unutup, bana kalbinin hızla atışını da yutup
Güm güm, güm güm, güm güm gidiyorsun
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun
***
Ah, inan hayallere
Bir tek onlar kalır ellerinde
Ah, inan hayallere
Bir tek onlar kalır ellerinde
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun
***
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor
Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor
Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun
Git, üzüyorsun