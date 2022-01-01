Ayşe Hatun Önal

Taktiklerden kırılırsın ama mutlu olursun Taklitlerden sıkılırsın, el ele tutuşursun Yurdunu unutup, bana kalbinin hızla atışını da yutup Güm güm, güm güm, güm güm gidiyorsun *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun *** Taktiklerden kırılırsın ama mutlu olursun Taklitlerden sıkılırsın, el ele tutuşursun Yurdunu unutup, bana kalbinin hızla atışını da yutup Güm güm, güm güm, güm güm gidiyorsun *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun *** Ah, inan hayallere Bir tek onlar kalır ellerinde Ah, inan hayallere Bir tek onlar kalır ellerinde *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun *** Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, kalbimi söküyor Göğsümden ama kalbimi, kalbimi, nefesimi çekiyor Kalbimden kendi kalbini, kalbini kendine çekiyorsun Git, üzüyorsun