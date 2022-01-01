Ayşe Hatun Önal

-
Kalbe ben bir yol verebilsem
Ne yanda dururum, ne yanda uyanır, bilmeden giden ben
Sustursam, sonuna kadar tutsam
Bir anda uyanıp, bir anda durulup, da mı uyansam
***
Kalbe ben bir yol verebilsem
Ne yanda dururum, ne yanda uyanır, bilmeden giden ben
Sustursam, sonuna kadar tutsam
Bir anda uyanıp, bir anda durulup, da mı uyansam
***
Solundan dürtülü, gözüm hep örtülü
Sandım kendimi satmadım
Doğrudan hiç sapmadım
Gittim içime bakmadan
Özümü hiç tatmadan
Solundan dürtülü, gözüm hep örtülü
***
Sorunca kendi kendime kalınca
Bir yangın başlar içimden derine dalınca
Sustursam, sonuna kadar tutsam
Bir anda uyanıp, bir anda durulup, da mı uyansam
***
Kalbe (kalp kalp kalp kalp kalp)
Kalbe (kalp kalp kalp kalp kalp)
-
Hiç konuşmasak bile
Yanımda kal yeter
Elin elimde dururken, öyle
Burda olduğunu bilmem her şeye değer
Yalnız gibi ama, beraber...
Beraber...
***
Her gecenin bir sabahı
Her yağmurun güneşi var
Yüzünden düşen o damlalar dursun yeter
Atlatırız bunu beraber.
Beraber...
***
Hiç dokunmasak bile
Benimle kal yeter
Sabah olur diner
Bakarsın öyle
Burda olduğunu bilmem her şeye değer
Sonsuza kadar, beraber...
***
Beraber...
Beraber...
Beraber...
Beraber...
-
Sende değil sorun bende dedi
Olmaz unut bizi
Bi dur desem, bi dans etsek
İnan olsun döner geriye
***
Aman
Gitme kal kollarımda
Aman
Bi dans etsek her şey tamam
***
Gece çöker, güneş üstümüze doğmaz
Uyan hadi
Gitti gelmez mi bilinmez
Ama bi dans etsek belki döner geri
***
Aman
Gitme kal kollarımda
Aman
Bi dans etsek her şey tamam
***
Bi dans etsek
Döner geri
Dönsün geri
***
Bi dans etsek
Söyleyin ona
Dönsün geri
-
Bir haber gönder apansız
Rüya olsun ben razıyım
Dünya hali gelir geçer
Elimizde camdan hikayeler
***
Benim derdime çare bulunmaz
İçim ağlar da görünmez
Bir defa görün
Rüyamdan asla uyanmasam
***
Zaman geçmez yaram ağır
Ruhuma yol ver kalsın çamur
Dünya hali gelir geçer
Elimizde camdan hikayeler
***
Benim derdime çare bulunmaz
İçim ağlar da görünmez
Bir defa görün
Rüyamdan asla uyanmasam
-
-
Kaldır kolları oynayalım
***
Oynayalım
***
Ne yollardan geçtim
Pek içtim, çok düştüm
Öyle geceler var ki
Anım yok, beynim boş
Senle tanışana dek
Kendimden bihaberdim
Kaldır kolları gel
Hazırsan oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Gel
***
Ne yârdan geçerim
Ne serden edemem
Öyle geceler beni
Savurdu yerlere
Seni tanıyana dek
Kendimi bilmemişim
Kaldır kolları gel
Hazırsan oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Gel
***
Ne yıllar tükettim
Ner'deyim bilemedim
Sanki geceler ateş
Bense pervaneydim
Senle tanışana dek
Kendimden bihaberdim
Kaldır kolları gel
Oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Oynayalım
Gel
Oynayalım
-
Gel, tamam, hazırım nasıl istersen
Gel, yarım senin hadi halledelim
Aramız güzel, başımız dönsün
Gideni kısalım, gelen bize yeter
***
Aklım başım söyler ille
Senin yanın, başka bilmez
Ömür geçer, ruhum baki
O da senin olsun güzel
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Öl de öleyim
***
Of çeker gönül sol tarafımdan
Çok yanar içim hadi halledelim
Sakin, sessiz başımız dönsün
Olacak olur yenisi gelsin
***
Aklım başım söyler ille
Senin adın, başka bilmez
Ömür geçer, ruhum baki
O da senin olsun güzel
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Kapında köleyim
Öl de öleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Kapında köleyim
Öl de öleyim
-
-
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya
***
Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel kız gel
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
-
Yangın var!
***
Delirdiysem bu senin suçun.
Güzelsin ama bu kadar olur.
Burdan canlı çıkarsak,
Misafir ol gel bana, buyur.
***
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
Oo... Yangın var. (HEY!)
***
Sen istedin. Eden bulur
Peşindeyim. Yok bunun sonu.
Yangın yeri kalbim ağlar.
Hadi teselli ver gel bana, buyur.
***
(Off, Tamam, Sakin, Şimdi, Yansın)
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
Oo... Yangın var. (HEY!)
***
HEY!
***
Akar, akar su yolunu bulur.
Aşk meşk işi dipsiz kuyu.
Sonu güzel biten masal olsun.
Hadi misafir ol gel bana, buyur.
***
(Off, Tamam, Sakin, Şimdi, Yansın)
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
***
Oo... Yangın var. (HEY!)
Oo... Buraya bir ses ver.
Oo... Kendini de gönder.
Oo... Bi belini sarsam.
Oo... Yangın var.
***
Yangın var. (HEY!)
(Yangın var.)
Yangın var.