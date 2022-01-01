Ayşe Hatun Önal

Katakulli Kollarımda uyurken Bi' meleksin kıskanır şeytan Ama sevmeye gelince Tam bir arazi, boş kalır meydan *** Al o gülleri gülleri de Götür koy o boş bahçenin En sıkılan yerine, işin ne? *** Ver, ver beni kurtulayım Ya kendime tam bi' huzur Ya serserinin birine, gelse *** Baştan sonu belli Yok ki yılmaya mecalim benim Sende bol, bol katakulli Böyle bi' yılan daha görmedim *** Baştan sonu belli Yok ki yılmaya mecalim benim Sende bol, bol katakulli Böyle bi' yalancı daha görmedim *** Uçtum sanırdım yerle bir Oldum hayallerim yerle yeksan Manzaram zor hikayeli ama Kendime vardım, vurdum tak doksan *** Al o gülleri gülleri de Götür koy o boş bahçenin En sıkılan yerine, işin ne? *** Ver, ver beni kurtulayım Ya kendime tam bi' huzur Ya serserinin birine, gelse *** Baştan sonu belli Yok ki yılmaya mecalim benim Sende bol, bol katakulli Böyle bi' yılan daha görmedim *** Baştan sonu belli Yok ki yılmaya mecalim benim Sende bol, bol katakulli Böyle bi' yalancı daha görmedim

Avara Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Ah güzel geçersen bir elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun Ah güzel geçersen elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun