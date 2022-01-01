Avara Şarkı Sözleri
Ayşe Hatun Önal Avara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Hatun Önal Avara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Avara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kollarımda uyurken
Bi' meleksin kıskanır şeytan
Ama sevmeye gelince
Tam bir arazi, boş kalır meydan
***
Al o gülleri gülleri de
Götür koy o boş bahçenin
En sıkılan yerine, işin ne?
***
Ver, ver beni kurtulayım
Ya kendime tam bi' huzur
Ya serserinin birine, gelse
***
Baştan sonu belli
Yok ki yılmaya mecalim benim
Sende bol, bol katakulli
Böyle bi' yılan daha görmedim
***
Baştan sonu belli
Yok ki yılmaya mecalim benim
Sende bol, bol katakulli
Böyle bi' yalancı daha görmedim
***
Uçtum sanırdım yerle bir
Oldum hayallerim yerle yeksan
Manzaram zor hikayeli ama
Kendime vardım, vurdum tak doksan
***
Al o gülleri gülleri de
Götür koy o boş bahçenin
En sıkılan yerine, işin ne?
***
Ver, ver beni kurtulayım
Ya kendime tam bi' huzur
Ya serserinin birine, gelse
***
Baştan sonu belli
Yok ki yılmaya mecalim benim
Sende bol, bol katakulli
Böyle bi' yılan daha görmedim
***
Baştan sonu belli
Yok ki yılmaya mecalim benim
Sende bol, bol katakulli
Böyle bi' yalancı daha görmedim
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Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun
O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun
Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun
O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
***
Ah güzel geçersen bir elime çekerim seni yemine
Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun
Ah güzel geçersen elime çekerim seni yemine
Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
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Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime
Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime
***
Mümkündür cenneten kovulacağım
Bu işin sonunda
Yalnız seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
***
Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Bir tek seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime
Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime
***
Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Yalnız seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
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Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Bir tek seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
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