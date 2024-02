Ayşe Hatun Önal

Olay Ft Erdem Kınay Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır, ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında *** Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında

Devran İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gitti *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar

Dur Dünyam Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Asice yaşadım her daim bu hayatı Hayat hep hayalimdin Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur Zaman her zaman *** Sevince en derinde duruyorum Tutunca ellerimden yürüyorum Sevdiğimin içini görüyorum Ben her zaman *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam *** Dur dünyam Eğer aşksızsan Bitsin rüyam Şayet şaşırdıysam

Beyaz Atletli Remix Ortamı yaptık gelmiyorsun Hep ben arıyorum açmıyorsun Sana artık kızmıyorum Belli ki zora hiç gelmiyorsun Tavuğuna kış mı dedim! Köpeğine hoşt mu dedim! Ne dedim ben, ben ne dedim? Bu kadar da soğuk davranma Bu konuda hassasım aşk suç mu? Ama bana biraz ayıp olmuyor mu? Ah kendimi yırttım ben Alo! kime diyorum duyulmuyor mu? Tribini yerler, klasik şeyler Ben alıştım artık Fıkırdama ordan görünüyor buradan Aramızı yap artık Beyaz atletli prensim Kafan mı karışık Herkese goy goy Postayı bana koy Kırılıyorum artık

Beyaz Atletli Ortamı yaptık gelmiyorsun Hep ben arıyorum açmıyorsun Sana artık kızmıyorum Belli ki zora hiç gelmiyorsun Tavuğuna kış mı dedim! Köpeğine hoşt mu dedim! Ne dedim ben, ben ne dedim? Bu kadar da soğuk davranma Bu konuda hassasım aşk suç mu? Ama bana biraz ayıp olmuyor mu? Ah kendimi yırttım ben Alo! kime diyorum duyulmuyor mu? Tribini yerler, klasik şeyler Ben alıştım artık Fıkırdama ordan görünüyor buradan Aramızı yap artık Beyaz atletli prensim Kafan mı karışık Herkese goy goy Postayı bana koy Kırılıyorum artık

Cehennem Ft Gürsel Çelik Yağmursuz elvedamızda Öptüm dudağından Cebimde boncuklarım Hepsi bana kaldı Nasılsa kapanmam sana diye Dümeni bırakmıştım Kaybettim ikbalimi Aşkın bana kaldı Güller gibi açılırken İçime kapandım Anacığım yandım Bir karanlık çöktü senden sonra Güneş bir daha doğmadı Hep mi yanar, hep mi yanar Hem gece hem gündüz Çok can yakıyor Cehennemini azıcık söndür Hep mi yanar Hem gece hem gündüz Çok isterim onu da azıcık üz Olur mu Allah'ım?

Dengesiz Ft İskender Paydaş Zor artık devir zor doğru diyene Yok mu çıkarsız sevmek nerede? Kuyumu kazanı, gideni, döneni Yine bir dengesiz beni bulur İşine gelsem abone olur Zora gelince kaçacak odur Köprüyü geçsin de seni unutur Yürür dengesiz orada bir dur İçi dışı bir olanı kayıp arada bul Yılanın yalanı sonu fizana dokunur Yani kalbi çıkarı olursa atar Kaçar dengesiz, orada bir dur İçin için bir seveni hadi arada bul Yalanın dolanı sonu sana yazık olur Yani sevgi çıkarı kadardı atar da atar

