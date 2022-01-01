Selam Dengesiz Şarkı Sözleri
Ayşe Hatun Önal Selam Dengesiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Hatun Önal Selam Dengesiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Selam Dengesiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Hatun Önal
Selam Dengesiz
-
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır, ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında
***
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında
-
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gitti
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
-
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
-
-
-
-
-
-
-
-
-