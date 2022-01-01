Ayşe Hatun Önal

Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır, ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında *** Yaşadığımı sakın sorma Ne duvara yazılır ne de kağıda Dokuna dokuna, zora dokunur Deliye akıllı sarılmaz ya *** Sen ateşten bile olsan Soyunup soyunup, giyinirdin Zehirli bir ok bile olsan Yoluna eğilir serilirdim *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay *** Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay Aslında

İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gitti *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar *** Yine gün olur devran döner Seni de bilir, elbet çözer Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var dünyalar kadar