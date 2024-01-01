Ayşe Hatun Önal

Şeytan Tüyü Eller havaya, kalkışma kaçmaya Suçlusun, tutuklusun Aşkıma iyi bak Onu zalimce kopardın benden Aptal şeyleri baştan yaşamaya Ne sabrım ne halim var Senin kalbin maalesef biraz Aşağıda belden Al nazar gözlerini, çatal dillerini Hemen çek benden acilen Al arayan ellerini, kabarık geçmişini Aşk denen şeyi sildim defterden Ah şeytan, şeytan, şeytan Şeytanların kuyruğunu birbirine bağladın sen Oh ne güzel yoksun mis Hava da tertemiz Çıkıyor sokağa kalbim Daha ilk kez hayatımda

Kusura Bakma Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk... *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana

Seni Gidi Vurdumduymaz Bu kaçıncı ayrılışın bakmadan gözyaşıma Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma Yanına mı kalır sandım sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden Sana göre hava hoş beni yok ki düşünen Gün olup intikam saati deli gibi çalacak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak