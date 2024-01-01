Ayşe Hatun Önal

-
Bu aşk başka, bambaşka
Dağılın kızlar, olay bende
Zor izahı biliyorum
Ama başka kimseyi göremiyorum
***
Pardon, durum nedir?
Nasıl güzel gülüyorsun
Suçlu bir hâlin var
Benimle merkeze kadar geliyorsun
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
***
Bu aşk başka, bambaşka
Dağılın kızlar, olay bende
Zor izahı biliyorum
Ama başka kimseyi göremiyorum
***
Pardon, durum nedir?
Nasıl güzel gülüyorsun
Suçlu bir hâlin var
Benimle merkeze kadar geliyorsun
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
***
Benimle merkeze kadar...
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
***
Işıklar saçıyor
Sirenler çalıyor
Sana bakınca, off
İçim hoş oluyor
-
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gitti
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
***
Yine gün olur devran döner
Seni de bilir, elbet çözer
Bana ne, benim sevgim var dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var dünyalar kadar
-
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır, ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında
***
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında
-
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
-
Ortamı yaptık gelmiyorsun
Hep ben arıyorum açmıyorsun
Sana artık kızmıyorum
Belli ki zora hiç gelmiyorsun
Tavuğuna kış mı dedim!
Köpeğine hoşt mu dedim!
Ne dedim ben, ben ne dedim?
Bu kadar da soğuk davranma
Bu konuda hassasım aşk suç mu?
Ama bana biraz ayıp olmuyor mu?
Ah kendimi yırttım ben
Alo! kime diyorum duyulmuyor mu?
Tribini yerler, klasik şeyler
Ben alıştım artık
Fıkırdama ordan görünüyor buradan
Aramızı yap artık
Beyaz atletli prensim
Kafan mı karışık
Herkese goy goy
Postayı bana koy
Kırılıyorum artık
-
Ortamı yaptık gelmiyorsun
Hep ben arıyorum açmıyorsun
Sana artık kızmıyorum
Belli ki zora hiç gelmiyorsun
Tavuğuna kış mı dedim!
Köpeğine hoşt mu dedim!
Ne dedim ben, ben ne dedim?
Bu kadar da soğuk davranma
Bu konuda hassasım aşk suç mu?
Ama bana biraz ayıp olmuyor mu?
Ah kendimi yırttım ben
Alo! kime diyorum duyulmuyor mu?
Tribini yerler, klasik şeyler
Ben alıştım artık
Fıkırdama ordan görünüyor buradan
Aramızı yap artık
Beyaz atletli prensim
Kafan mı karışık
Herkese goy goy
Postayı bana koy
Kırılıyorum artık
-
Yağmursuz elvedamızda
Öptüm dudağından
Cebimde boncuklarım
Hepsi bana kaldı
Nasılsa kapanmam sana diye
Dümeni bırakmıştım
Kaybettim ikbalimi
Aşkın bana kaldı
Güller gibi açılırken
İçime kapandım
Anacığım yandım
Bir karanlık çöktü senden sonra
Güneş bir daha doğmadı
Hep mi yanar, hep mi yanar
Hem gece hem gündüz
Çok can yakıyor
Cehennemini azıcık söndür
Hep mi yanar
Hem gece hem gündüz
Çok isterim onu da azıcık üz
Olur mu Allah'ım?
-
Yağmursuz elvedamızda
Öptüm dudağından
Cebimde boncuklarım
Hepsi bana kaldı
Nasılsa kapanmam sana diye
Dümeni bırakmıştım
Kaybettim ikbalimi
Aşkın bana kaldı
Güller gibi açılırken
İçime kapandım
Anacığım yandım
Bir karanlık çöktü senden sonra
Güneş bir daha doğmadı
Hep mi yanar, hep mi yanar
Hem gece hem gündüz
Çok can yakıyor
Cehennemini azıcık söndür
Hep mi yanar
Hem gece hem gündüz
Çok isterim onu da azıcık üz
Olur mu Allah'ım?
-
Zor artık devir zor doğru diyene
Yok mu çıkarsız sevmek nerede?
Kuyumu kazanı, gideni, döneni
Yine bir dengesiz beni bulur
İşine gelsem abone olur
Zora gelince kaçacak odur
Köprüyü geçsin de seni unutur
Yürür dengesiz orada bir dur
İçi dışı bir olanı kayıp arada bul
Yılanın yalanı sonu fizana dokunur
Yani kalbi çıkarı olursa atar
Kaçar dengesiz, orada bir dur
İçin için bir seveni hadi arada bul
Yalanın dolanı sonu sana yazık olur
Yani sevgi çıkarı kadardı atar da atar
-
Zor artık devir zor doğru diyene
Yok mu çıkarsız sevmek nerede?
Kuyumu kazanı, gideni, döneni
Yine bir dengesiz beni bulur
İşine gelsem abone olur
Zora gelince kaçacak odur
Köprüyü geçsin de seni unutur
Yürür dengesiz orada bir dur
İçi dışı bir olanı kayıp arada bul
Yılanın yalanı sonu fizana dokunur
Yani kalbi çıkarı olursa atar
Kaçar dengesiz, orada bir dur
İçin için bir seveni hadi arada bul
Yalanın dolanı sonu sana yazık olur
Yani sevgi çıkarı kadardı atar da atar
-
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Asice yaşadım her daim bu hayatı
Hayat hep hayalimdin
Ne keder ne de hüzün kalmaz ki savurur
Zaman her zaman
***
Sevince en derinde duruyorum
Tutunca ellerimden yürüyorum
Sevdiğimin içini görüyorum
Ben her zaman
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
***
Dur dünyam
Eğer aşksızsan
Bitsin rüyam
Şayet şaşırdıysam
-
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır, ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında
***
Yaşadığımı sakın sorma
Ne duvara yazılır ne de kağıda
Dokuna dokuna, zora dokunur
Deliye akıllı sarılmaz ya
***
Sen ateşten bile olsan
Soyunup soyunup, giyinirdin
Zehirli bir ok bile olsan
Yoluna eğilir serilirdim
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasılsa gerisi kolay
***
Aslında ilk ilk ilklerle sadece aşk
Seni yaşasa, nasıl olsa dönüşü olay
Aslında