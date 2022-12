Ayşe Hatun Önal

Sirenler Bu aşk başka, bambaşka Dağılın kızlar, olay bende Zor izahı biliyorum Ama başka kimseyi göremiyorum *** Pardon, durum nedir? Nasıl güzel gülüyorsun Suçlu bir hâlin var Benimle merkeze kadar geliyorsun *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor *** Bu aşk başka, bambaşka Dağılın kızlar, olay bende Zor izahı biliyorum Ama başka kimseyi göremiyorum *** Pardon, durum nedir? Nasıl güzel gülüyorsun Suçlu bir hâlin var Benimle merkeze kadar geliyorsun *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor *** Benimle merkeze kadar... *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor *** Işıklar saçıyor Sirenler çalıyor Sana bakınca, off İçim hoş oluyor

Soygun Var Hey sen ordaki yaklaş Kendinden uzaklaş Gel bana doğru Koş sınırlarını aş Sırlarını paylaş Gözünmü korktu *** Uzatma kur saatini Bekliyor seni müthiş yangınlar Öyle deli sevelimki Sorsunlar bizi kim bu çılgınlar *** Şişt eller yukarı Hop aşkını sökül Bu gece soygun var Teslim ol bana Aç kalbini hadi Her şeyini dökül Bu gece soygun var *** Çal kalp hırsızlığına Yok hala bir ceza Meleğe uyma *** Kal benle biraz daha Ne kaldı sabaha Kimseyi duyma *** Uzatma kur saatini Bekliyor seni müthiş yangınlar Öyle deli sevelimki Sorsunlar bizi kim bu çılgınlar *** Şişt eller yukarı Hop aşkını sökül Bu gece soygun var Teslim ol bana Aç kalbini hadi Her şeyini dökül Bu gece soygun var

Uyan Da Gel Koptum gitti koptum senden Bir mesele kalmadı Sen ayakta uyuklarken Ruhun bile duymadı *** Dört köşeyim daha şimdi ben Nerdeymiş aklım önceden Hakkaten *** Heryerde aşk var bi gören yok Seni burda bi tutan yok Sen yolcusun yolcu kal *** Uyanda gel bir gün görüşürüz Senin için bişiler düşünürüz Kozumuzu o gün bölüşürüz *** Uyanda gel bir gün görüşürüz Senin için güzel şeyler düşünürüz Kozumuzu o gün bölüşürüz *** Aradığın her neyse burada değil beyaz perdede Aşk havadan nem kapar Düz yolda batar çıkar *** Dört köşeyim daha şimdiden Nerdeymiş aklım önceden Harbiden *** Pusulam şaşmış dümenim yok Firenim tutmaz haberim yok Ya ateşim çok ya kalbim yok

Ya Habibi Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor Bir elim tutmuyor hayat sensiz bir yarım *** Koşuyorum sebepsiz, nefesim yetersiz Kaldım ben sensiz yarım *** Ya habibi, bekletme sevdiğini Dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri *** Ya habibi kaybetme sevdiğini Dünya dönüyor aşka haydi sen de dön geri Ya habibi kalbimin sahibi Ya habibi *** Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor Bir elim tutmuyor hayat sensiz bir yarım *** Koşuyorum sebepsiz, nefesim yetersiz Kaldım ben sensiz yarım *** Ya habibi, bekletme sevdiğini Dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri *** Ya habibi kaybetme sevdiğini Dünya dönüyor aşka haydi sen de dön geri Ya habibi kalbimin sahibi Ya habibi kalbimin sahibi Ya habibi...

Durma Buldun beni (buldun beni) Sevdim seni (sevdim seni) Bil ki olmadı benzeri *** Çapkın seni (çapkın seni) Kandım sana (kandım sana) Çıktım senin için yola *** Durmadım, sapmadım dağ tepe derken Yorulmadım, yılmadım fırtınalar koparken *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru yoldan *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımnda Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana *** Durma gel doğru bana Durma gel doğru bana *** Buldun beni (buldun beni) Sevdim seni (sevdim seni) Bil ki olmadı benzeri *** Çapkın seni (çapkın seni) Kandım sana (kandım sana) Çıktım senin için yola *** Durmadım, sapmadım dağ tepe derken Yorulmadım, yılmadım fırtınalar koparken *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru yoldan *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana *** Durma haydi gel (Durma haydi gel) Durma (Durma haydi) Durma haydi gel *** Durma haydi gel (Durma haydi gel) Durma (Durma haydi) *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana *** Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana *** Durma haydi gel (Durma haydi gel) Durma (Durma haydi) Durma haydi gel *** Durma haydi gel (Durma haydi gel) Durma (Durma haydi) (Durma gel doğru bana)

Korkma Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Bir dileğim var Göründüğün gibi ol Bir dileğim var Olduğun gibi görün, görün bana *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Bir dileğim var Göründüğün gibi ol Bir dileğim var Olduğun gibi görün *** Konuşmamdan değil Susmamdan kork Doğrulardan değil Yalanlardan... *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Kork, korkma Ben senin yanındayım Sen dürüst oldukça *** Kork, korkma Ben senin yanındayım Sen dürüst oldukça, oldukça *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork *** Korktuğun için sevme Sevdiğin için kork Varlığımdan değil Yokluğumdan kork

Bir Hain Bugün hasret seni seçti Senelerce beni özle diye Ve adalet kırdı geçti Her ne varsa o kötü kalbinde *** Kime gitsen, kimi sevsen Hep o ağrı vuracak içine Sonun olsan, yine doğsan Sonuç aynı, acılar içinde *** Üç aşk var İki yaralı, bi' hain Bize kıyalı zor hâlin Yarının acıya talim *** Bugün hasret seni seçti Senelerce beni özle diye Ve adalet kırdı geçti Her ne varsa o kötü kalbinde *** Kime gitsen, kimi sevsen Hep o ağrı vuracak içine Sonun olsan, yine doğsan Sonuç aynı, acılar içinde *** Üç aşk var İki yaralı, bi' hain Bize kıyalı zor hâlin Yarının acıya talim *** Oh-oh-oh-oh-oh Yarının acıya talim Ah, ah, oh-oh-oh *** Kime gitsen, kimi sevsen (kimi sevsen) Hep o ağrı (hep o ağrı) vuracak içine Sonun olsan (sonun olsan), yine doğsan (yine doğsan) Sonuç aynı (sonuç aynı), acılar içinde *** Üç aşk var (üç aşk var) İki yaralı, bi' hain (hain) Bize kıyalı zor hâlin (zor hâlin, zor) Yarının acıya talim

Bonkör Dünya Bir karavanım olsa, atlasam da bassam gaza Bi' güzellik yapsa, güneş hiç batmasa Dertleri bir bir atıp sallansam da doya doya Bak millet uçmuş, ben kalmışım yaya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Bir gemi beni alsa, götürse bur'dan uzaklara Bi' güzellik yapsa, rüzgâr hiç durmasa Ah be bir yolu olsa, karışsam şu dalgalara Dertleri bir bir atıp gülsem doya doya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Nankör bu dünya

Senin Modan Asla Geçmez Yaşıyor sanki aldananlar Kalbi bi' marka, aşkı moda sananlar Acılar gülmüş şimdilerde Yalana sönmüş hep yananlar *** Herkes aşksız bak seferde Yalnızlıklar, hepsi perde Örtülmüşken perde perde Gerçekleri buldum sende *** Ne şekilli kalpler ruhun mihengi Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi Sözlerin üstümde aşkımın rengi *** Bu gönül asla sensizliği seçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez *** Ne şekilli kalpler ruhun mihengi Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi Sözlerin üstümde aşkımın rengi *** Bu gönül asla sensizliği seçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez *** Yaşıyor sanki aldananlar Kalbi bi' marka, aşkı moda sananlar Acılar gülmüş şimdilerde Yalana sönmüş hep yananlar *** Herkes aşksız bak seferde Yalnızlıklar, hepsi perde Örtülmüşken perde perde Gerçekleri buldum sende *** Ne şekilli kalpler ruhun mihengi Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi Sözlerin üstümde aşkımın rengi *** Bu gönül asla sensizliği seçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez *** Ne şekilli kalpler ruhun mihengi Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi Sözlerin üstümde aşkımın rengi *** Bu gönül asla sensizliği seçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez *** Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez Senin modan asla geçmez

Seviyorum Ya bi' kere evet Ya sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya Bi' şans ver Of hayır sevme beni Napıyım ben elimde değil seviyorum seni İstemiyorum sevme git başkasını sev Başkası olmaz seni istiyorum Git başımdan bi' sus lütfen ya bi' sus *** Aşık olsan üzülsen de Yavaş yavaş süzülsen de Sevsen beni görmesem de olsun Uzak dursam bakmasam da Sağ gösterip sollasam da Hem naz yapıp hem kaçsam da olsun *** Git başımdan of desem de Çok tatlısın bilmesen de Peşindeyim gizlesem de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Yalvarsan vazgeçmesem de Çok uzattın bak desem de Bir şans bile versem de olsun Kalk şurdan kalk git desem de Beklesen de gelmesem de Of desem de puf desem de olsun Bu iş olmaz yaş desem de Bir müddet görüşmesek de Öpsem desen yok desem de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Çaktırmam ben hiç kimseye, içimde rüzgarlar esse Uzaktan sevsem de seni olsun Görenler diyorlar deli, bir ben var benden içeri Halimi hiç bilmesen de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Git nereye gidiyorsan git yurtdışına git oraya git buraya git Git başımdan ya bitti Napıyım ben elimde değil seviyorum işte İstemiyorum sevme git başımdan başkasını sev Unutamıyorum Of ya bi' sus lütfen bi' sus bi' sus