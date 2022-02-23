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7/24 Dinle Ayşe Mine

Ayşe Mine

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01

Günün Birinde

02

Bana Aşkı Tarif Et

03

Daralıyorum

04

Ayrılmak Mı Asla

05

Haykırış

... KAPAT
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Albümler

Utan Ayşe Mine

Yalancı (Ağla Gönül) Ayşe Mine

Bir Sen Kaldın Ayşe Mine

Bir Zamanlar Ayşe Mine

Uğur Gür Güfteleri Ayşe Mine

Çalma Listeleri

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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