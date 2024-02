Her gecenin sonu gelmiyor Bre dilber aman eyvah Her sevenin yüzü gülmüyor Bre dilber aman eyvah Dağların sırrını sormayın bize Bir bahar görmeden kıymayın bize Ayrılık derdini vermeyin bize ah... Yurdumun halini sormayın bize Bir yuva kurmadan kıymayın bize Duymadan türkümü vurmayın bize ah... Her gecenin sonu gelmiyor Bre dilber aman eyvah Her sevenin yüzü gülmüyor Bre dilber aman eyvah