Sıfır Makyaj Şarkı Sözleri
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Ayşe Özyılmazel
Sıfır Makyaj
-
Ayrıldık işte mutlumusun
Perişanım gururlumusun
Seni yalnız tek seni sevdim
Oskarlı oyuncumusun
Her günüm acıdan ibaret
Başıma geleli bu felaket
Kanım yerde yok teselli
Orhan baba yardım et arabesk
Bundan böyle arabesk sana besk
Yaktın beni arabesk bir heves
Sevdim ama yine es çalıyor
Şimdi bende arabesk.
Arabesk
Bundan böyle arabesk sana besk
Yaktın beni arabesk bir heves
Sevdim ama yine es çalıyor
Şimdi bende arabesk.
Ayrıldık işte mutlumusun
Perişanım gururlumusun
Seni yalnız tek seni sevdim
Oskarlı oyuncumusun
Her günüm acıdan ibaret
Başıma geleli bu felaket
Kanım yerde yok teselli
Orhan baba yardım et arabesk
Bundan böyle arabesk sana besk
Yaktın beni arabesk bir heves
Sevdim ama yine es çalıyor
Şimdi bende arabesk
-
Konuştular hep fiskos fiskos
Ayırdılar bak elden paydos
Hem gittin hem ağladım
Sevmişim, geç anladım
Oysa ben sana bağlanacaktım
Kalbine kalbine ev kuracaktım
Sınırsız hizmet sunacaktım
Akşama sofrayı kuracaktım
Yüzümden düşen bin parça
Sütü günahı benim yalvartma
Dün gece yine uyuyamayınca
Ben ne yaptım ah, ben ne yaptım
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
Son 2, 3, 4!
Konuştular hep fiskos fiskos
Ayırdılar bak elden paydos
Hem gittin hem ağladım
Sevmişim, geç anladım
Oysa ben sana bağlanacaktım
Kalbine kalbine ev kuracaktım
Sınırsız hizmet sunacaktım
Akşama sofrayı kuracaktım
Yüzümden düşen bin parça
Sütü günahı benim yalvartma
Dün gece yine uyuyamayınca
Ben ne yaptım ah, ben ne yaptım
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
Son 2, 3, 4!
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
Tatlım fır fır aklım
Tatlım, hiç yok mu şansım
Çıkmadı daha kırkım
Tatlım sen çal ben oynarım
-
İki düşman gibi ölümüne kızgın
Bir birimize karşı
Nasıl bir mücadele verdiğimi
Bir sor yokluğunun telaşı
Seni unuturda soğursa kalbim
Başkası avutabilir
Bir gün gelipte kalmazsa
Tek bir anı ikimize dair
Yokuşa sürer gibi zorunu arar gibi
Kimden kaçıyorsun
Dava düşmüş kalp aşımından
Bizi neye değişiyorsun
Beni unuturda soğursa kalbim
Kim seni avutabilir
Bir gün gelipte kalmazsa
Tek bir anı ikimize dair
Sabıkalı kalpten sabıkalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Bu ne aşk filmi nede peri masalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
İki düşman gibi ölümüne kızgın
Bir birimize karşı
Nasıl bir mücadele verdiğimi
Bir sor yokluğunun telaşı
Seni unuturda soğursa kalbim
Başkası avutabilir
Bir gün gelipte kalmazsa
Tek bir anı ikimize dair
Yokuşa sürer gibi zorunu arar gibi
Kimden kaçıyorsun
Dava düşmüş kalp aşımından
Bizi neye değişiyorsun
Beni unuturda soğursa kalbim
Kim seni avutabilir
Bir gün gelipte kalmazsa
Tek bir anı ikimize dair
Sabıkalı kalpten sabıkalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Bu ne aşk filmi nede peri masalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Sabıkalı kalpten sabıkalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Bu ne aşk filmi nede peri masalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Sabıkalı kalpten sabıkalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
Bu ne aşk filmi nede peri masalı
Ağlamalı göstermeden ağlamalı
-
Gözlerinden aldım haberi
Değiştiremem yazdı kaderi
Resimler sözler hep mi sahte
Aşkta yazmaz böyle sahne
Kanıma girmek büyük başarı
Sonra bi aşağı bi yukarı
Kıymet bilenin olmalı zafer
Kısmet değil bi dahaki sefer
Bundan sonra seviyorum desen laf değil
Yalan dolandan pişman olsan af değil
Yine aklıma gelen başıma geldi
Beni sen mi yarattın
İn göklerden yavaş yavaş
Allah biliyor herkes görüyor
Ruhum sıfır makyaj
-
Konuşsana geç olmadan
Yoksa şu kapıdan çıkıyorum
Oyun değil şaka değil
Dönmemek üzere gidiyorum
Belli ki sığmıyor
İki kalbin yükü tekine
Ne dur dedin ne kal dedin
Hiç mi inanmadın ikimize
İçimdeki senden kurtulurum belki bir gün
Ta ki o güne kadar yastayım
Bitti yaz kıştayım
Sığamadık ikimiz bu şehire ne yazık
Kim kimi suçlamalı
Bilemedik ikimiz değerini ne yazık
Kim kimi anlamalı
-
Sonumuz oldu bu ihmaller,
Her günüm senin olmuşken.
Şimdi özlemeye bile hakkım yok.
Şartlar aşktan yanayken,
Bizde son yazmaz derken,
Artık istesek de sarılmak yok.
Bu sen olamazsın, bi varsın bir yok.
Koptuk mu yine biz?
Bu mu tertemiz?
Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz.
Kalmadı halim bari sebep göster.
Koptuk mu yine biz?
Bu mu tertemiz?
Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz.
Kendime küstüm bari bi yol göster.
Yalın ayak her defasında,
Yürünebilir mi yollarda?
Yalnızım çok yalnız aslında.
Duygularım bambaska,
Böyle bittikten sonra,
Haklı olmak kimin umrunda?
Bu ben olamam ki,
Bomboş sokaklarda.
Koptuk mu yine biz?
Bu mu tertemiz?
Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz.
Kalmadı halim bari sebep göster.
Koptuk mu yine biz?
Bu mu tertemiz?
Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz.
Kendime küstüm bari bir yol göster.
-
Sen beni üzmeye çok alıştın
Ruh halim her daim bunalım
Madem sen kuyumu kazıyosun
Benim de var bir b planım
Benden güzeli bulunabilir
En güzel arabaya binilebilir
Ahım sende kalırsa ama
Yer yer ruhun daralabilir
Verdiğin sözleri tutamıyosun
Malzeme belli değişemiyosun
Ceketine tam not huyuna sıfır
Sen kendini hit mi sanıyosun
Hit benim aşkım bir numara
Kıymetini bilip anlayana
Git de dolaş gör manzarayı
Yerime koyarsın fotoğrafımı
-
Bu sabah erken uyandım
Baştan başlarım sandım
İnanırdım aynaya bakmasaydım
Tanıdık birkaç mimikten
Sende kalma hüzünden
Hepsi senin güzel yüzünden
Ooof gündüz güneş gece yıldızlar bende
Hala bir parçam eksik o da sende
Yanımda sevgilim de var
Aklım sende niye suç bende
Halime bir bak
Dön dolaş hep sen
Nereye gitsem
Hayalet misin sen
-
Bir ileri bir geri senin aşkın
Bir sağdan bir soldan şaştım
Artısı eksisi ne fark eder
Bitmiyo işte sana aşkım
Biliyorum sen de bendensin
Söyle kalbin küsmesin
Hızlı yaşamak erken ölmek mi
Sevmek terk edilmek mi
Gitti gidiyo aşkım imdat imdat
Yedik bitirdik şıp diye heyhat
Ama biz ekspres yaşadık
Herşeyi seninle
Benim bi kabahatim yok
Söyle ateşkes yapsın
Kalbin benle
Yarım kalanlarımız çok