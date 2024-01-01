Ayşe Özyılmazel

Biçare Ne ceza bu ne reva bu, kor yara Ne hazin son, ne garip bir elveda Bu ihanet kıyametim, ya bu hançer felaketim Bu son, en son hatam, en zor vedam Biçareyim, derdinden harabeyim Gel gör ki Biçareyim, aşkından harabeyim Gel gör ki Ne ceza bu ne reva bu, kor yara Ne hazin son, ne garip bir elveda Bu ihanet kıyametim, ya bu hançer felaketim Bu son, en son hatam, en zor vedam Biçareyim, derdinden harabeyim Gel gör ki Biçareyim, aşkından harabeyim Gel gör ki Biçareyim

Karanfil Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin Bu ürkek bu al duruş söyle neden bu vazgeçiş Ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş *** Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz *** Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz

Kınalı bebek Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm, ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm, ah, pul oldum Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna Elleri, kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri, kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık, uyan a bebek Uyan Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm, ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm, ah, pul oldum Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna Elleri, kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri, kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık, uyan a bebek Elleri, kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri, kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık, uyan a bebek Uyan

Serserim Benim Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim İlk önce gözlerini gördüm Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime Belki bin defa yanıp yanıp söndü Bir yanda sen Bir yanda tövbeler Bir yanım karşı koyar Bir yanım ister Serserim benim, deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin Gelme uzak dur, korkuyorum çok Çılgınlık bu, hâlim yok Serserim benim, deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin Gelme uzak dur, korkuyorum çok Çılgınlık bu, hâlim yok Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim İlk önce gözlerini gördüm Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime Belki bin defa yanıp yanıp söndü Bir yanda sen Bir yanda tövbeler Bir yanım karşı koyar Bir yanım ister Serserim benim, deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin Gelme uzak dur, korkuyorum çok Çılgınlık bu, hâlim yok Serserim benim, deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin Gelme uzak dur, korkuyorum çok Çılgınlık bu, hâlim yok Serserim benim, deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin