Ayşe Özyılmazel

Çocuk Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erken sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı ben Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erkеn sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı bеn Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk

Alışırım Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesen de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesen de alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sevmesen de alışırım Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım Sevmesen de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesen de alışırım Sevmesen de alışırım

Sana Veda Edemem Bir gün bu aşkımıza Nazar değecek olsa Bir gün mutluluğumuz Sona erecek olsa *** Bir gün bu aşkımıza Nazar değecek olsa Bir gün mutluluğumuz Sona erecek olsa *** Yıllar geçse aşkını Kalbimde eskitemem Ölmek daha kolaydır Sana veda edemem *** Yıllar geçse aşkını Kalbimde eskitemem Ölmek daha kolaydır Sana veda edemem *** Gözlerinden kalbime Dökülürken yaşlarım Seni dilimle değil Kalbimle uğurlarım *** Gözlerinden kalbime Dökülürken yaşlarım Seni dilimle değil Kalbimle uğurlarım *** Yıllar geçse aşkını Kalbimde eskitemem Ölmek daha kolaydır Sana veda edemem *** Yıllar geçse aşkını Kalbimde eskitemem Ölmek daha kolaydır Sana veda edemem *** Sana veda edemem Sana veda edemem Sana veda edemem Sana veda edemem

Suç Bende Ben seni bir zamanlar Candan bir dost sanmıştım Ben seni bir zamanlar Candan bir dost sanmıştım *** Kalbine girmek için Neler neler yapmıştım Kalbine girmek için Neler neler yapmıştım *** Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile *** Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile *** Ben bu aşkı bir ömür Sürer gider sanmıştım Ben bu aşkı bir ömür Sürer gider sanmıştım *** Neler ümit etmiştim Nelerle karşılaştım Neler ümit etmiştim Nelerle karşılaştım *** Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile *** Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile *** Ben seni bir zamanlar Candan bir dost sanmıştım Ben seni bir zamanlar Candan bir dost sanmıştım *** Kalbine girmek için Neler neler yapmıştım Kalbine girmek için Neler neler yapmıştım *** Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile Suç bende, hata bende Seni sevdim bile bile *** Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile *** Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile Bilmedin kıymetimi Düşürdün dilden dile *** Bilmedin kıymetimi Düşü...

Tanrım Şu Gurbeti Sevdiğim o güzel gitmiş buradan Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan *** Tanrı'ya yalvarıp kıbleye durdum Öldüren derdimi bir bir duyurdum Gelirsin diyerek hayaller kurdum Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan Gelirsin diyerek hayaller kurdum Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan *** Ahımda verirsin çarkıfelekler Heba oldu artık bütün dilekler Ağlasın hâlime şimdi melekler Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan Ağlasın şimdi melekler Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan *** Kaldır aradan Kaldır aradan

Yalanmış Meğer Yalansız bir dünya ister dururdun En büyük yalanlar, sendeymiş meğer Yalansız bir dünya ister dururdun En büyük yalanlar, sendeymiş meğer *** Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun En büyük günahlar, sendeymiş meğer Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun En büyük günahlar, sendeymiş meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer *** Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü O sevda ateşin, ne çabuk söndü Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü O sevda ateşin, ne çabuk söndü *** Ettiğin her yemin tersine döndü En büyük yalanlar sendeymiş meğer Ettiğin her yemin tersine döndü En büyük yalanlar sendeymiş meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer

Olmaz Olsun Talihi döndürmedi Arada bir güldürmedi Mutlu sona erdirmedi Böyle kader olmaz olsun *** Talihi döndürmedi Arada bir güldürmedi Mutlu sona erdirmedi Böyle kader olmaz olsun *** Artık kapım çalmaz oldu Hiç adımı anmaz oldu Artık kapım çalmaz oldu Hiç adımı anmaz oldu Bir yaramı sarmaz oldu Böyle dosta lanet olsun *** Lanet olsun, kader, sana Güldürmedin aşktan yana Lanet olsun, kader, sana Güldürmedin şanstan yana *** Kerem gibi yaktı beni Para pula sattı beni Sokaklara attı beni Böyle dosta lanet olsun *** Kerem gibi yaktı beni Para pula sattı beni Sokaklara attı beni Böyle dosta lanet olsun *** Artık kapım çalmaz oldu Hiç adımı anmaz oldu Artık kapım çalmaz oldu Hiç adımı anmaz oldu Bir yaramı sarmaz oldu Böyle dosta lanet olsun *** Lanet olsun, kader, sana Güldürmedin şanstan yana Lanet olsun, kader, sana Güldürmedin aşktan yana *** Güldürmedin şanstan yana Güldürmedin aşktan yana

Bir Mana Var Gözlerinde Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Gülmek bizim hakkımızdır Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Ümit ettik, hayal oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu? Bilmem neden böyle oldu *** Ümit ettik, hayal oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu? Bilmem neden böyle oldu *** Gülmek bizim hakkımızdır Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var

Gitme Ne çabuk tükendi olduğun günler Yinemi hasretler yaşayacağım Ne çabuk tükendi olduğun günler Yinemi hasretler yaşayacağım *** Dün gelmiş gibisin doymadım sana Ne olur sevgilim bir gün daha kal Dün gelmiş gibisin doymadım sana Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun *** Gidersen geriye dönmeyeceksin Birdaha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun *** Son hatıram olsun nolur bu gece Ömrümce bugünü hatırlayayım Son hatıram olsun nolur bu gece Ömrümce bugünü hatırlayayım *** Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun *** Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun

Silinmiyor Hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar *** Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum Öldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum *** Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Güldür beni ağlamayı istemiyorum

Yanar Ağlarsın Ayrılıp gidişin bir çare değil Bu acı gerçeği bir gün anlarsın Unuttuğum dediğin yerlerde bile Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın O güzel günlere yanar ağlarsın *** Unuttuğum dediğin yerlerde bile Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın O güzel günlere yanar ağlarsın *** Bir zaman seninle gezdiğim yerler Sahiller, kahveler, kuytu köşeler Canlanır gözünde o eski günler Maziyi hasrete anar ağlarsın El ele gezerek bakar ağlarsın *** Gün olur, gözlerim gelir aklına Güm olur sözlerim gelir aklına Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına Başını taşlara vurup ağlarsın O güzel günlere yanar ağlarsın *** Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına Başını taşlara vurup ağlarsın O güzel günlere yanar ağlarsın *** Bir zaman seninle gezdiğim yerler Sahiller, kahveler, kuytu köşeler Canlanır gözünde o eski günler Maziyi hasrete anar ağlarsın El ele gezerek bakar ağlarsın

Aşk Tuzağı Artık gönül dostun olamam senin Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim Arzuyla tutuşup yansa da kalbim Uzak dur, istemem, değmesin elin *** Artık gönül dostun olamam senin Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim Arzuyla tutuşup yansa da kalbim Uzak dur, istemem, değmesin elin *** Kalbimin sahibi seni bilmiştim Ömrümde ilk defa seni sevmiştim Ellerin kolunda görünce seni "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim *** Kalbimin sahibi seni bilmiştim Ömrümde ilk defa seni sevmiştim Ellerin kolunda görünce seni "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim *** Sevginin böylesi dostlar başına Yalanı süsleyip geldi karşıma Ne sözlerine kan ne de aşkına Dilerim sen de düş aşk tuzağına *** Sevginin böylesi dostlar başına Yalanı süsleyip geldi karşıma Ne sözlerine kan ne de aşkına Dilerim sen de düş aşk tuzağına *** Kalbimin sahibi seni bilmiştim Ömrümde ilk defa seni sevmiştim Ellerin kolunda görünce seni "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim *** Kalbimin sahibi seni bilmiştim Ömrümde ilk defa seni sevmiştim Ellerin kolunda görünce seni "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim "Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim