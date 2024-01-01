Ayşe Özyılmazel

-
Sanma ki sağlam şu yüreğim hala
Her şeyi baştan alabilir
İkimizin ayrılığı beni çok yordu
Sen de kararsızdın ya giderken
İnsanız elbet olabilir
Bana biraz erken sana geç koydu
Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen
Yarattığın savaşların kahramanı ben
Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar
Bende koptu her şey sen gidince
Şimdi zor başlar
Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun
Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk
Ben de değiştim sorsana yıllara
Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk
Sanma ki sağlam şu yüreğim hala
Her şeyi baştan alabilir
İkimizin ayrılığı beni çok yordu
Sen de kararsızdın ya giderken
İnsanız elbet olabilir
Bana biraz erkеn sana geç koydu
Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen
Yarattığın savaşların kahramanı bеn
Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar
Bende koptu her şey sen gidince
Şimdi zor başlar
Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun
Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk
Ben de değiştim sorsana yıllara
Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sevmesen de alışırım
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
Sevmesen de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
Sevmesen de alışırım
-
Bir gün bu aşkımıza
Nazar değecek olsa
Bir gün mutluluğumuz
Sona erecek olsa
***
Bir gün bu aşkımıza
Nazar değecek olsa
Bir gün mutluluğumuz
Sona erecek olsa
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Gözlerinden kalbime
Dökülürken yaşlarım
Seni dilimle değil
Kalbimle uğurlarım
***
Gözlerinden kalbime
Dökülürken yaşlarım
Seni dilimle değil
Kalbimle uğurlarım
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Sana veda edemem
Sana veda edemem
Sana veda edemem
Sana veda edemem
-
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
***
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Ben bu aşkı bir ömür
Sürer gider sanmıştım
Ben bu aşkı bir ömür
Sürer gider sanmıştım
***
Neler ümit etmiştim
Nelerle karşılaştım
Neler ümit etmiştim
Nelerle karşılaştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
***
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşü...
-
Sevdiğim o güzel gitmiş buradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Tanrı'ya yalvarıp kıbleye durdum
Öldüren derdimi bir bir duyurdum
Gelirsin diyerek hayaller kurdum
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Gelirsin diyerek hayaller kurdum
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Ahımda verirsin çarkıfelekler
Heba oldu artık bütün dilekler
Ağlasın hâlime şimdi melekler
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Ağlasın şimdi melekler
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Kaldır aradan
Kaldır aradan
-
Yalansız bir dünya ister dururdun
En büyük yalanlar, sendeymiş meğer
Yalansız bir dünya ister dururdun
En büyük yalanlar, sendeymiş meğer
***
Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun
En büyük günahlar, sendeymiş meğer
Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun
En büyük günahlar, sendeymiş meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
***
Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü
O sevda ateşin, ne çabuk söndü
Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü
O sevda ateşin, ne çabuk söndü
***
Ettiğin her yemin tersine döndü
En büyük yalanlar sendeymiş meğer
Ettiğin her yemin tersine döndü
En büyük yalanlar sendeymiş meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
-
Talihi döndürmedi
Arada bir güldürmedi
Mutlu sona erdirmedi
Böyle kader olmaz olsun
***
Talihi döndürmedi
Arada bir güldürmedi
Mutlu sona erdirmedi
Böyle kader olmaz olsun
***
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Bir yaramı sarmaz oldu
Böyle dosta lanet olsun
***
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin aşktan yana
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin şanstan yana
***
Kerem gibi yaktı beni
Para pula sattı beni
Sokaklara attı beni
Böyle dosta lanet olsun
***
Kerem gibi yaktı beni
Para pula sattı beni
Sokaklara attı beni
Böyle dosta lanet olsun
***
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Bir yaramı sarmaz oldu
Böyle dosta lanet olsun
***
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin şanstan yana
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin aşktan yana
***
Güldürmedin şanstan yana
Güldürmedin aşktan yana
-
Bakışların bir ok sanki
Keder senin gözlerinde
Hançer gibi yaralıyor
Bir mana var sözlerinde
***
Bakışların bir ok sanki
Keder senin gözlerinde
Hançer gibi yaralıyor
Bir mana var sözlerinde
***
Gülmek bizim hakkımızdır
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Ümit ettik, hayal oldu
İki gençlik ziyan oldu
Ne yaptık da felek vurdu?
Bilmem neden böyle oldu
***
Ümit ettik, hayal oldu
İki gençlik ziyan oldu
Ne yaptık da felek vurdu?
Bilmem neden böyle oldu
***
Gülmek bizim hakkımızdır
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
-
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yinemi hasretler yaşayacağım
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yinemi hasretler yaşayacağım
***
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Birdaha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Son hatıram olsun nolur bu gece
Ömrümce bugünü hatırlayayım
Son hatıram olsun nolur bu gece
Ömrümce bugünü hatırlayayım
***
Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
-
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar
Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar
***
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum
Öldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
***
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
-
Ayrılıp gidişin bir çare değil
Bu acı gerçeği bir gün anlarsın
Unuttuğum dediğin yerlerde bile
Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Unuttuğum dediğin yerlerde bile
Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Bir zaman seninle gezdiğim yerler
Sahiller, kahveler, kuytu köşeler
Canlanır gözünde o eski günler
Maziyi hasrete anar ağlarsın
El ele gezerek bakar ağlarsın
***
Gün olur, gözlerim gelir aklına
Güm olur sözlerim gelir aklına
Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına
Başını taşlara vurup ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına
Başını taşlara vurup ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Bir zaman seninle gezdiğim yerler
Sahiller, kahveler, kuytu köşeler
Canlanır gözünde o eski günler
Maziyi hasrete anar ağlarsın
El ele gezerek bakar ağlarsın
-
Artık gönül dostun olamam senin
Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim
Arzuyla tutuşup yansa da kalbim
Uzak dur, istemem, değmesin elin
***
Artık gönül dostun olamam senin
Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim
Arzuyla tutuşup yansa da kalbim
Uzak dur, istemem, değmesin elin
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Sevginin böylesi dostlar başına
Yalanı süsleyip geldi karşıma
Ne sözlerine kan ne de aşkına
Dilerim sen de düş aşk tuzağına
***
Sevginin böylesi dostlar başına
Yalanı süsleyip geldi karşıma
Ne sözlerine kan ne de aşkına
Dilerim sen de düş aşk tuzağına
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
-
Bu dargınlık bitsin diye
Acılarım dinsin diye
Seviyorum diye diye
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Ahh kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı kini
Beklemesen bile beni
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Çekemez oldum ben artık
Senden ayrı yaşamayı
Göze alıp kovulmayı
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Ahh kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı kini
Beklemesen bile beni
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim