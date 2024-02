Ayşe Özyılmazel

Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk