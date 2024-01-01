Ayşe Özyılmazel

Ekspres Bir ileri bir geri senin aşkın Bir sağdan bir soldan şaştım Artısı eksisi ne fark eder Bitmiyo işte sana aşkım Biliyorum sen de bendensin Söyle kalbin küsmesin Hızlı yaşamak erken ölmek mi Sevmek terk edilmek mi Gitti gidiyo aşkım imdat imdat Yedik bitirdik şıp diye heyhat Ama biz ekspres yaşadık Herşeyi seninle Benim bi kabahatim yok Söyle ateşkes yapsın Kalbin benle Yarım kalanlarımız çok

Arabesk Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk

Tatlım Konuştular hep fiskos fiskos Ayırdılar bak elden paydos Hem gittin hem ağladım Sevmişim, geç anladım Oysa ben sana bağlanacaktım Kalbine kalbine ev kuracaktım Sınırsız hizmet sunacaktım Akşama sofrayı kuracaktım Yüzümden düşen bin parça Sütü günahı benim yalvartma Dün gece yine uyuyamayınca Ben ne yaptım ah, ben ne yaptım Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım Son 2, 3, 4! Konuştular hep fiskos fiskos Ayırdılar bak elden paydos Hem gittin hem ağladım Sevmişim, geç anladım Oysa ben sana bağlanacaktım Kalbine kalbine ev kuracaktım Sınırsız hizmet sunacaktım Akşama sofrayı kuracaktım Yüzümden düşen bin parça Sütü günahı benim yalvartma Dün gece yine uyuyamayınca Ben ne yaptım ah, ben ne yaptım Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım Son 2, 3, 4! Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım Tatlım fır fır aklım Tatlım, hiç yok mu şansım Çıkmadı daha kırkım Tatlım sen çal ben oynarım

Sabıkalı İki düşman gibi ölümüne kızgın Bir birimize karşı Nasıl bir mücadele verdiğimi Bir sor yokluğunun telaşı Seni unuturda soğursa kalbim Başkası avutabilir Bir gün gelipte kalmazsa Tek bir anı ikimize dair Yokuşa sürer gibi zorunu arar gibi Kimden kaçıyorsun Dava düşmüş kalp aşımından Bizi neye değişiyorsun Beni unuturda soğursa kalbim Kim seni avutabilir Bir gün gelipte kalmazsa Tek bir anı ikimize dair Sabıkalı kalpten sabıkalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Bu ne aşk filmi nede peri masalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı İki düşman gibi ölümüne kızgın Bir birimize karşı Nasıl bir mücadele verdiğimi Bir sor yokluğunun telaşı Seni unuturda soğursa kalbim Başkası avutabilir Bir gün gelipte kalmazsa Tek bir anı ikimize dair Yokuşa sürer gibi zorunu arar gibi Kimden kaçıyorsun Dava düşmüş kalp aşımından Bizi neye değişiyorsun Beni unuturda soğursa kalbim Kim seni avutabilir Bir gün gelipte kalmazsa Tek bir anı ikimize dair Sabıkalı kalpten sabıkalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Bu ne aşk filmi nede peri masalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Sabıkalı kalpten sabıkalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Bu ne aşk filmi nede peri masalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Sabıkalı kalpten sabıkalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı Bu ne aşk filmi nede peri masalı Ağlamalı göstermeden ağlamalı

Sıfır Makyaj Gözlerinden aldım haberi Değiştiremem yazdı kaderi Resimler sözler hep mi sahte Aşkta yazmaz böyle sahne Kanıma girmek büyük başarı Sonra bi aşağı bi yukarı Kıymet bilenin olmalı zafer Kısmet değil bi dahaki sefer Bundan sonra seviyorum desen laf değil Yalan dolandan pişman olsan af değil Yine aklıma gelen başıma geldi Beni sen mi yarattın İn göklerden yavaş yavaş Allah biliyor herkes görüyor Ruhum sıfır makyaj

İkimiz Konuşsana geç olmadan Yoksa şu kapıdan çıkıyorum Oyun değil şaka değil Dönmemek üzere gidiyorum Belli ki sığmıyor İki kalbin yükü tekine Ne dur dedin ne kal dedin Hiç mi inanmadın ikimize İçimdeki senden kurtulurum belki bir gün Ta ki o güne kadar yastayım Bitti yaz kıştayım Sığamadık ikimiz bu şehire ne yazık Kim kimi suçlamalı Bilemedik ikimiz değerini ne yazık Kim kimi anlamalı

Koptuk Mu ? Sonumuz oldu bu ihmaller, Her günüm senin olmuşken. Şimdi özlemeye bile hakkım yok. Şartlar aşktan yanayken, Bizde son yazmaz derken, Artık istesek de sarılmak yok. Bu sen olamazsın, bi varsın bir yok. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kalmadı halim bari sebep göster. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kendime küstüm bari bi yol göster. Yalın ayak her defasında, Yürünebilir mi yollarda? Yalnızım çok yalnız aslında. Duygularım bambaska, Böyle bittikten sonra, Haklı olmak kimin umrunda? Bu ben olamam ki, Bomboş sokaklarda. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kalmadı halim bari sebep göster. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kendime küstüm bari bir yol göster.

Hit Benim Aşkım Sen beni üzmeye çok alıştın Ruh halim her daim bunalım Madem sen kuyumu kazıyosun Benim de var bir b planım Benden güzeli bulunabilir En güzel arabaya binilebilir Ahım sende kalırsa ama Yer yer ruhun daralabilir Verdiğin sözleri tutamıyosun Malzeme belli değişemiyosun Ceketine tam not huyuna sıfır Sen kendini hit mi sanıyosun Hit benim aşkım bir numara Kıymetini bilip anlayana Git de dolaş gör manzarayı Yerime koyarsın fotoğrafımı