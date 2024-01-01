Ayşe Özyılmazel

-
Çirkinim, bi' şeye benzemem
Balık etliyim, süzülemem
Biraz da sıyrık diyorlar
Niye kapımda ağlıyorlar?
Çok çıtırsın, iddialısın
Koyduğum yerde kalırsın
Soğuttun, ateşin düştü
Enerjin yok, sınıfta kaldın
Bi' şey eksik, o da enerji
Yok ki aramızda sinerji
Tutmayınca tutmuyor işte
Seninki yaptı bana alerji
Bi' şey eksik, o da enerji
Yok ki aramızda sinerji
Tutmayınca tutmuyor işte
Seninki yaptı bana alerji
Sıradan olma, canımı sıkma
Günde kırk kere mesaj atma
Biraz da erkek olsana
Koyun gibi bakmasana
Pozitif düşün, rahatlarsın
Gider yapma, aptal mısın?
Bir nefes al, ona kadar say
"Dalai Lama" sana anlatsın
Bi' şey eksik, o da enerji
Yok ki aramızda sinerji
Tutmayınca tutmuyor işte
Seninki yaptı bana alerji
Bi' şey eksik, o da enerji
Yok ki aramızda sinerji
Tutmayınca tutmuyor işte
Seninki yaptı bana alerji
Bi' şey eksik, o da enerji
Yok ki aramızda sinerji
Tutmayınca tutmuyor işte
Seninki yaptı bana alerji
-
Ekim kasım aralık
Of içim dışım kapkaranlık
Bir şarkı var radyoda
Mevsimine göre tam bunalımlık
Ocak şubat kar yağar
Üstümüzde kap kalın kazaklar
Vücudu geç kalp üşür
Yazı bekler yalnız kalanlar
Ooh, Nisan aşk istiyor insan
Ooh, Mayıs bu yaz bizim yazımız
Temmuz gelince mutluyuz
Valla bu yazdan umutluyuz
Büyüdük sanki çocuk muyuz
Hadi bize aşk lazım
Temmuz gelince mutluyuz
Valla bu yazdan umutluyuz
Büyüdük sanki çocuk muyuz
Biraz da meşk lazım
-
Bu gece rahat uyu ki sen
Sabah salim kafa kalkarsın
Bakarsın iki medeni insan gibi
Oturur tartışırız
Olmazsa ayrılırız
Bu gece rahat uyu ki ben
Sabaha kadar seni izlerim
Gözlerim uykudan kapansa bile
Saat beş olsa bile ne yapabilirim
Derdime çare bulamıyorum
Seni kendimden fazla seviyorum
Galiba artık içime atamıyorum
Taşıyo' baksana
Zorlandıkça dibe batıyoruz
Daha ne kadar inilebilir
Uğruna aşkın ne yapılabilir
Bazen gidilebilir gözyaşlarıyla
Derdime çare bulamıyorum
Seni kendimden fazla seviyorum
Galiba artık içime atamıyorum
Taşıyo' baksana
-
Neden değilim kimsenin
Değilim kimseli
Çoktan gitmişsin sen benden
Çok olmuş biz biteli
Bu sözler benden kalbimden
Bu acı senden en derinden
Bu şarkıyı bana yazdıran
Her şey senden
Ölmeyeceğiz ölene kadar
Sevmeyeceksin sevene kadar
Başkalarıyla sevişsem de ben
Hissetmeyeceğim senin kadar
Neden girmedin ta içime
Gerçekten tenime
Çalmadın kapımı yana yakıla
Seninle olmaya geldim diye
Bu sözler benden kalbimden
Bu acı senden en derinden
Bu şarkıyı bana yazdıran
Her şey senden
-
Herkes çok biliyor sonları baştan çiziyor
Sürüden kurtulmazsan aşk hesap soruyor
Herkes bunu biliyor susuyor sesini kısıyor
Sürüden kurtulmazsan aşk evden kaçıyor
Pardon biraz geç kaldın
Çıkarken yakaladın
Ne yapalım başka sefere
Pardon ama geç kaldın
Kızgınım çok daha da
Sevgilim demem kimseye
Pardon krizdeyim manik depresifim
Aşka ara verdim yıllık izindeyim
Pardon toplantım var biraz da saplantım var
Çıkmaz ayın çarşambası sana sözüm var
-
Çok çekersin nazından
Deniz kokan havasından
Zordur mutlu etmesi
Olduramazsın, of
İlk değilsin, son değilsin
İnan çok çekeceksin
Gözü kara değilsen
Kaldıramazsın
Dokuz canlı, pek havalı
24 saat yaşamalı
Pabucunu ters giydirir
İstanbul'un kızları
Dokuz canlı, pek havalı (Tabii)
24 saat yaşamalı (Hadi)
Öldürmez, süründürür
İstanbul'un kızları
Eminim, e kendimi bilirim
Yok ki seni tavlamak gibi bi' niyetim
Ama aşkımı görmezden gelebilir misin? (Evet)
Seven bir kalbi çöpe atabilir misin?
Seni anlaması zor gbi
Durma devam et, biraz daha yor beni
Kocaman bi' şehir İstanbul
Bulabilirsen benden iyisini bul
-
On sekiz gündür temizim
Onla başlayan tüm cümlelerden uzak
Dört başı mamur deliyim
Giderim yine ben yoluma giderim
Hep arada kalıyorken aşk
Çıkamıyorken kabuğu kıramıyorken
Nasıl nefes alalım
Hep seni yaşıyorken
Bir türlü aşamıyorken
Habire yeniliyorken
Nasıl nasıl
İki sakini olmalıydı bu evin
İki de sevdaları
Bi sarıldılar mı
Bütün eşyaları ayaklanmalı
İki sakini olmalıydı bu evin
İki de sevdaları
Bi sarıldılar mı
Bütün eşyaları ayaklanmalı
On sekiz gündür temizim
Onla başlayan tüm cümlelerden uzak
Dört başı mamur deliyim
Giderim yine ben yoluma giderim
Hep arada kalıyorken aşk
Çıkamıyorken kabuğu kıramıyorken
Nasıl nefes alalım
Hep seni yaşıyorken
Bir türlü aşamıyorken
Habire yeniliyorken
Nasıl nasıl
İki sakini olmalıydı bu evin
İki de sevdaları
Bi sarıldılar mı
Bütün eşyaları ayaklanmalı
İki sakini olmalıydı bu evin
İki de sevdaları
Bi sarıldılar mı
Bütün eşyaları ayaklanmalı
İki sakini olmalıydı bu evin
İki de sevdaları
Bi sarıldılar mı
Bütün eşyaları ayaklanmalı
-
Elma diyorum çıkmıyor
Artık onu mu seviyor
Kafayı kırdım takmıyor
Buharlaşmamı istiyor
Akordum bozuldu ya
Elim ayağım karıştı ya
Şimdi kapısına dayanacağım
Bana neler oldu ya
Ooo biraz içtim galiba
Ooo niye seviyorum hala
Ooo biraz içtim galiba
Ooo niye seviyorum hala
Evler yansın gelmiyorsa
Evler yansın nasıl kıydı bana
Elma diyorum çıkmıyor
Artık onu mu seviyor
Kafayı kırdım takmıyor
Buharlaşmamı istiyor
Ayarlarım şaştı ya
Akıl evden kaçtı ya
Şimdi ellere dolanacağım
Bana neler oldu ya?
-
Sanma ki sağlam şu yüreğim hala
Her şeyi baştan alabilir
İkimizin ayrılığı beni çok yordu
Sen de kararsızdın ya giderken
İnsanız elbet olabilir
Bana biraz erken sana geç koydu
Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen
Yarattığın savaşların kahramanı ben
Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar
Bende koptu her şey sen gidince
Şimdi zor başlar
Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun
Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk
Ben de değiştim sorsana yıllara
Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk
Sanma ki sağlam şu yüreğim hala
Her şeyi baştan alabilir
İkimizin ayrılığı beni çok yordu
Sen de kararsızdın ya giderken
İnsanız elbet olabilir
Bana biraz erkеn sana geç koydu
Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen
Yarattığın savaşların kahramanı bеn
Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar
Bende koptu her şey sen gidince
Şimdi zor başlar
Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun
Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk
Ben de değiştim sorsana yıllara
Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk
-
Oye nena escúchame lo que te traigo
Sözlerini anlamadan o şarkıları dinlerdim
Fransız filmlerini sevmez, onun için izlerdim
Konforsuz pansiyonları yanında sevdim
Reçele peyniri karıştırmayı ondan öğrendim
Mezarıma bile gelmesin çok çektirdi o bana
Nasıl da safmışım, inanmışım be abla
Gözlerime bakıp da aşkından ağlarken
Bunu bana nasıl yapar söyle be abla?
Abla abla, aşkların pili bitmiş
Abla abla, mantık iyi işmiş
Abla abla, sen hep haklısın ya
Abla abla, paydos valla
Anladım ben bu işi bir türlü çözemedim
Baktım, dinledim, demlendim, değişmedim
Konforsuz aşkları kim bilir niye seçtim
Kalple mantığı karıştırmayı niye bilemedim?
Mezarıma bile gelmesin çok çektirdi o bana
İçimde çalıyor bi' kırık alaturka
Ben kaderime yanarken sen söyle Sezen Abla
Duramasın o kalpsizin oğlu sarı odalarda
Abla abla, aşkların pili bitmiş
Abla abla, mantık iyi işmiş
Abla abla, sen hep haklısın ya
Abla abla, paydos valla
Yo aquí te raigo mi canción, con mucha emoción, es un vacilon
Un homenaje pa' el compa y segundo, que esta pegao y suena por el mundo
Abla abla
Abla abla
Abla abla
Abla abla