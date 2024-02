Ayşe Özyılmazel

Çok çekersin nazından Deniz kokan havasından Zordur mutlu etmesi Olduramazsın, of İlk değilsin, son değilsin İnan çok çekeceksin Gözü kara değilsen Kaldıramazsın Dokuz canlı, pek havalı 24 saat yaşamalı Pabucunu ters giydirir İstanbul'un kızları Dokuz canlı, pek havalı (Tabii) 24 saat yaşamalı (Hadi) Öldürmez, süründürür İstanbul'un kızları Eminim, e kendimi bilirim Yok ki seni tavlamak gibi bi' niyetim Ama aşkımı görmezden gelebilir misin? (Evet) Seven bir kalbi çöpe atabilir misin? Seni anlaması zor gbi Durma devam et, biraz daha yor beni Kocaman bi' şehir İstanbul Bulabilirsen benden iyisini bul

Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erken sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı ben Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erkеn sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı bеn Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk