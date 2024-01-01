Ayşe Özyılmazel

Peşimden koşanlar, nerde hani? Kalbini açanlar, nerde hani? Aşkımla coşanlar, nerde hani? Hani? Yüzüme gülenler, nerde hani? Sevgilim diyenler, nerde hani? Beni bekleyenler, nerde hani? Hani? Bu ne biçim iştir böyle Konuşulmuyor hiç kimseyle Sen bir şeyler söylersin kendince Uzaklaşır sessizce Görmüştüm seni bir yerde hani Girmiştim yeni bir derde hani Çekmiştim aşkıma perde hani Yaklaşmak istemiştim, ben de hani Uzaklaşıp gitmiştin, sen de hani Seni ne çok sevmiştim, nerde hani? Hani? Sen bu işin sırrını bilmezsin Kolay mı zannedersin Kullanmazsan birkaç tatlı sözcük Kalplere giremezsin Peşimden koşanlar, hani? Kalbini açanlar, hani? Aşkımla coşanlar Hani? Hani? Hani? Yüzüme gülenler, nerde hani? Sevgilim diyenler, nerde hani? Beni bekleyenler, nerde hani? Hani? Hani? Hey hey hey hey... Peşimden koşanlar, nerde hani? Kalbini açanlar, nerde hani? Aşkımla coşanlar, nerde hani? Hani?