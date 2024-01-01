Hani Ft Neco Şarkı Sözleri
Ayşe Özyılmazel Hani Ft Neco şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Özyılmazel Hani Ft Neco şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hani Ft Neco sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Özyılmazel
Hani Ft Neco
Tüm Şarkıları
-
Peşimden koşanlar, nerde hani?
Kalbini açanlar, nerde hani?
Aşkımla coşanlar, nerde hani?
Hani?
Yüzüme gülenler, nerde hani?
Sevgilim diyenler, nerde hani?
Beni bekleyenler, nerde hani?
Hani?
Bu ne biçim iştir böyle
Konuşulmuyor hiç kimseyle
Sen bir şeyler söylersin kendince
Uzaklaşır sessizce
Görmüştüm seni bir yerde hani
Girmiştim yeni bir derde hani
Çekmiştim aşkıma perde hani
Yaklaşmak istemiştim, ben de hani
Uzaklaşıp gitmiştin, sen de hani
Seni ne çok sevmiştim, nerde hani?
Hani?
Sen bu işin sırrını bilmezsin
Kolay mı zannedersin
Kullanmazsan birkaç tatlı sözcük
Kalplere giremezsin
Peşimden koşanlar, hani?
Kalbini açanlar, hani?
Aşkımla coşanlar
Hani? Hani? Hani?
Yüzüme gülenler, nerde hani?
Sevgilim diyenler, nerde hani?
Beni bekleyenler, nerde hani?
Hani? Hani?
Hey hey hey hey...
Peşimden koşanlar, nerde hani?
Kalbini açanlar, nerde hani?
Aşkımla coşanlar, nerde hani?
Hani?