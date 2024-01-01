Ayşe Özyılmazel

Peşimden koşanlar Ner'de hani? Kalbini açanlar Ner'de hani? Aşkımla coşanlar Ner'de hani? Hani? Yüzüme gülenler Ner'de hani? Sevgilim diyenler Ner'de hani? Beni bekleyenler Ner'de hani? Hani? Bu ne biçim iştir böyle Konuşulmuyor hiç kimseyle Sen bi' şeyler söylersin kendince Uzaklaşır sessizce Görmüştüm seni bir Yerde hani Girmiştim yeni bir Derde hani Çekmiştim aşkıma Perde hani Hani Yaklaşmak istemiştim Ben de hani Uzaklaşıp gitmiştin Sen de hani Seni ne çok sevmiştim Ner'de hani? Hani? Sen bu işin sırrını bilmezsin Kolay mı zannedersin? Kullanmazsan birkaç tatlı sözcük Kalplere giremezsin Kalbimize giremezsin Peşimden koşanlar Hani? Kalbini açanlar Hani? Aşkımla coşanlar Hani, hani, hani? Hani? Yüzüme gülenler Ner'de hani? Sevgilim diyenler Ner'de hani? Beni bekleyenler Ner'de hani? Hani, hani? Hey, hey, hey, hey Peşimden koşanlar Hani, hani? Kalbini açanlar Hani, hani? Aşkımla coşanlar Hani, hani? Hani?