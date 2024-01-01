Ayşe Özyılmazel

Hani Şarkı Sözleri
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Peşimden koşanlar
Ner'de hani?
Kalbini açanlar
Ner'de hani?
Aşkımla coşanlar
Ner'de hani?
Hani?
Yüzüme gülenler
Ner'de hani?
Sevgilim diyenler
Ner'de hani?
Beni bekleyenler
Ner'de hani?
Hani?
Bu ne biçim iştir böyle
Konuşulmuyor hiç kimseyle
Sen bi' şeyler söylersin kendince
Uzaklaşır sessizce
Görmüştüm seni bir
Yerde hani
Girmiştim yeni bir
Derde hani
Çekmiştim aşkıma
Perde hani
Hani
Yaklaşmak istemiştim
Ben de hani
Uzaklaşıp gitmiştin
Sen de hani
Seni ne çok sevmiştim
Ner'de hani?
Hani?
Sen bu işin sırrını bilmezsin
Kolay mı zannedersin?
Kullanmazsan birkaç tatlı sözcük
Kalplere giremezsin
Kalbimize giremezsin
Peşimden koşanlar
Hani?
Kalbini açanlar
Hani?
Aşkımla coşanlar
Hani, hani, hani?
Hani?
Yüzüme gülenler
Ner'de hani?
Sevgilim diyenler
Ner'de hani?
Beni bekleyenler
Ner'de hani?
Hani, hani?
Hey, hey, hey, hey
Peşimden koşanlar
Hani, hani?
Kalbini açanlar
Hani, hani?
Aşkımla coşanlar
Hani, hani?
Hani?