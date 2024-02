Ayşe Özyılmazel

Sen beni üzmeye çok alıştın Ruh halim her daim bunalım Madem sen kuyumu kazıyosun Benim de var bir b planım Benden güzeli bulunabilir En güzel arabaya binilebilir Ahım sende kalırsa ama Yer yer ruhun daralabilir Verdiğin sözleri tutamıyosun Malzeme belli değişemiyosun Ceketine tam not huyuna sıfır Sen kendini hit mi sanıyosun Hit benim aşkım bir numara Kıymetini bilip anlayana Git de dolaş gör manzarayı Yerime koyarsın fotoğrafımı

Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk. Ayrıldık işte mutlumusun Perişanım gururlumusun Seni yalnız tek seni sevdim Oskarlı oyuncumusun Her günüm acıdan ibaret Başıma geleli bu felaket Kanım yerde yok teselli Orhan baba yardım et arabesk Bundan böyle arabesk sana besk Yaktın beni arabesk bir heves Sevdim ama yine es çalıyor Şimdi bende arabesk