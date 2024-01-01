Ayşe Özyılmazel

Sonumuz oldu bu ihmaller, Her günüm senin olmuşken. Şimdi özlemeye bile hakkım yok. Şartlar aşktan yanayken, Bizde son yazmaz derken, Artık istesek de sarılmak yok. Bu sen olamazsın, bi varsın bir yok. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kalmadı halim bari sebep göster. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kendime küstüm bari bi yol göster. Yalın ayak her defasında, Yürünebilir mi yollarda? Yalnızım çok yalnız aslında. Duygularım bambaska, Böyle bittikten sonra, Haklı olmak kimin umrunda? Bu ben olamam ki, Bomboş sokaklarda. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kalmadı halim bari sebep göster. Koptuk mu yine biz? Bu mu tertemiz? Aklıma gelmese ne yerli ne yersiz. Kendime küstüm bari bir yol göster.