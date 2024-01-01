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7/24 Dinle Olay Bitmiştir

Olay Bitmiştir Şarkı Sözleri

Ayşe Özyılmazel Olay Bitmiştir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Özyılmazel Olay Bitmiştir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olay Bitmiştir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Özyılmazel

Ayşe Özyılmazel

Olay Bitmiştir

  • Koptuk Mu ?

  • Aklın Varsa

  • Ne Güzel Yaratmış

  • İkimize Birden (Remıx)

  • İkimize Birden

  • Yalan Oldu

  • Olay Bitmiştir

  • Korkuyorum

  • Ben Daha Çok Severim

  • Yalancı Sevgili

  • Sen Bende Kaldın

  • Gitti Yarim

  • Naze

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