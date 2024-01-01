Ayşe Özyılmazel

Mecburum biliyorsun dönüp gitmeye İçimde sensizlik biriktirmeye Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha Belki çare olur yaralarımı sarmaya Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem Aklımı geri ver sende kalmasın Başka vücutları sevip de sen sanmasın Aklını geri al bende kalmasın Başka vücutları sevip de ben sanmasın *** Sözlerim artık yıllanmış bir şarap Ne söylesem buruk ne söylesem kırmızı Düşlerim virane gülüşlerim harap Ne yapsam gitmez kalır tortusu *** Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem Aklımı geri ver sende kalmasın Başka vücutları sevip de sen sanmasın Aklını geri al bende kalmasın Başka vücutları sevip de ben sanmasın

Yolu yoktu zaten bitti, Herkes gibi, o da gitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Acı yok, artık gitti, Her şey gibi bu da bitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi. *** Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız, Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık, Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız, Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık. Yazık, ah çok yazık. *** Acı yok, artık gitti, Her şey gibi bu da bitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi. *** Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız, Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık, Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız, Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık. Yazık, ah çok yazık.