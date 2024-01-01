Ayşe Özyılmazel

Su Gibi Şarkı Sözleri
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Düşünmeden gittin
Düşünmeden gelir misin?
Uzundur yoksun
Sakinleşince döner misin?
Beni sorarsan aynı
Âşığım, ilacı var mı?
Gece gündüz karışmış
Sevmemenin yolu var mı?
Yalnızın sabahı
Olmuyor, olmuyor
Bilmem ne söylesem
Olmuyor
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim
Düşünmeden gittin
Düşünmeden gelir misin?
Uzundur yoksun
Sakinleşince döner misin?
Yalnızın sabahı
Olmuyor, olmuyor
Bilmem ne söylesem
Olmuyor
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim
Su gibi gel
Bilmediğin hâllerdeyim
Sen gibi gel
Bilmediğim yerlerdeyim