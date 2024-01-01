Ayşe Özyılmazel

Düşünmeden gittin Düşünmeden gelir misin? Uzundur yoksun Sakinleşince döner misin? Beni sorarsan aynı Âşığım, ilacı var mı? Gece gündüz karışmış Sevmemenin yolu var mı? Yalnızın sabahı Olmuyor, olmuyor Bilmem ne söylesem Olmuyor Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim Düşünmeden gittin Düşünmeden gelir misin? Uzundur yoksun Sakinleşince döner misin? Yalnızın sabahı Olmuyor, olmuyor Bilmem ne söylesem Olmuyor Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim Su gibi gel Bilmediğin hâllerdeyim Sen gibi gel Bilmediğim yerlerdeyim