Ayşe Özyılmazel

Taşıyor Baksana Bu gece rahat uyu ki sen Sabah salim kafa kalkarsın Bakarsın iki medeni insan gibi Oturur tartışırız Olmazsa ayrılırız Bu gece rahat uyu ki ben Sabaha kadar seni izlerim Gözlerim uykudan kapansa bile Saat beş olsa bile ne yapabilirim Derdime çare bulamıyorum Seni kendimden fazla seviyorum Galiba artık içime atamıyorum Taşıyo' baksana Zorlandıkça dibe batıyoruz Daha ne kadar inilebilir Uğruna aşkın ne yapılabilir Bazen gidilebilir gözyaşlarıyla Derdime çare bulamıyorum Seni kendimden fazla seviyorum Galiba artık içime atamıyorum Taşıyo' baksana

Temmuz Ekim kasım aralık Of içim dışım kapkaranlık Bir şarkı var radyoda Mevsimine göre tam bunalımlık Ocak şubat kar yağar Üstümüzde kap kalın kazaklar Vücudu geç kalp üşür Yazı bekler yalnız kalanlar Ooh, Nisan aşk istiyor insan Ooh, Mayıs bu yaz bizim yazımız Temmuz gelince mutluyuz Valla bu yazdan umutluyuz Büyüdük sanki çocuk muyuz Hadi bize aşk lazım Temmuz gelince mutluyuz Valla bu yazdan umutluyuz Büyüdük sanki çocuk muyuz Biraz da meşk lazım

Sevene Kadar Neden değilim kimsenin Değilim kimseli Çoktan gitmişsin sen benden Çok olmuş biz biteli Bu sözler benden kalbimden Bu acı senden en derinden Bu şarkıyı bana yazdıran Her şey senden Ölmeyeceğiz ölene kadar Sevmeyeceksin sevene kadar Başkalarıyla sevişsem de ben Hissetmeyeceğim senin kadar Neden girmedin ta içime Gerçekten tenime Çalmadın kapımı yana yakıla Seninle olmaya geldim diye Bu sözler benden kalbimden Bu acı senden en derinden Bu şarkıyı bana yazdıran Her şey senden

Pardon Herkes çok biliyor sonları baştan çiziyor Sürüden kurtulmazsan aşk hesap soruyor Herkes bunu biliyor susuyor sesini kısıyor Sürüden kurtulmazsan aşk evden kaçıyor Pardon biraz geç kaldın Çıkarken yakaladın Ne yapalım başka sefere Pardon ama geç kaldın Kızgınım çok daha da Sevgilim demem kimseye Pardon krizdeyim manik depresifim Aşka ara verdim yıllık izindeyim Pardon toplantım var biraz da saplantım var Çıkmaz ayın çarşambası sana sözüm var

İstanbul'un Kızları Çok çekersin nazından Deniz kokan havasından Zordur mutlu etmesi Olduramazsın, of İlk değilsin, son değilsin İnan çok çekeceksin Gözü kara değilsen Kaldıramazsın Dokuz canlı, pek havalı 24 saat yaşamalı Pabucunu ters giydirir İstanbul'un kızları Dokuz canlı, pek havalı (Tabii) 24 saat yaşamalı (Hadi) Öldürmez, süründürür İstanbul'un kızları Eminim, e kendimi bilirim Yok ki seni tavlamak gibi bi' niyetim Ama aşkımı görmezden gelebilir misin? (Evet) Seven bir kalbi çöpe atabilir misin? Seni anlaması zor gbi Durma devam et, biraz daha yor beni Kocaman bi' şehir İstanbul Bulabilirsen benden iyisini bul

İki Sakin On sekiz gündür temizim Onla başlayan tüm cümlelerden uzak Dört başı mamur deliyim Giderim yine ben yoluma giderim Hep arada kalıyorken aşk Çıkamıyorken kabuğu kıramıyorken Nasıl nefes alalım Hep seni yaşıyorken Bir türlü aşamıyorken Habire yeniliyorken Nasıl nasıl İki sakini olmalıydı bu evin İki de sevdaları Bi sarıldılar mı Bütün eşyaları ayaklanmalı İki sakini olmalıydı bu evin İki de sevdaları Bi sarıldılar mı Bütün eşyaları ayaklanmalı On sekiz gündür temizim Onla başlayan tüm cümlelerden uzak Dört başı mamur deliyim Giderim yine ben yoluma giderim Hep arada kalıyorken aşk Çıkamıyorken kabuğu kıramıyorken Nasıl nefes alalım Hep seni yaşıyorken Bir türlü aşamıyorken Habire yeniliyorken Nasıl nasıl İki sakini olmalıydı bu evin İki de sevdaları Bi sarıldılar mı Bütün eşyaları ayaklanmalı İki sakini olmalıydı bu evin İki de sevdaları Bi sarıldılar mı Bütün eşyaları ayaklanmalı İki sakini olmalıydı bu evin İki de sevdaları Bi sarıldılar mı Bütün eşyaları ayaklanmalı

Evler Yansın Elma diyorum çıkmıyor Artık onu mu seviyor Kafayı kırdım takmıyor Buharlaşmamı istiyor Akordum bozuldu ya Elim ayağım karıştı ya Şimdi kapısına dayanacağım Bana neler oldu ya Ooo biraz içtim galiba Ooo niye seviyorum hala Ooo biraz içtim galiba Ooo niye seviyorum hala Evler yansın gelmiyorsa Evler yansın nasıl kıydı bana Elma diyorum çıkmıyor Artık onu mu seviyor Kafayı kırdım takmıyor Buharlaşmamı istiyor Ayarlarım şaştı ya Akıl evden kaçtı ya Şimdi ellere dolanacağım Bana neler oldu ya?

Enerji Çirkinim, bi' şeye benzemem Balık etliyim, süzülemem Biraz da sıyrık diyorlar Niye kapımda ağlıyorlar? Çok çıtırsın, iddialısın Koyduğum yerde kalırsın Soğuttun, ateşin düştü Enerjin yok, sınıfta kaldın Bi' şey eksik, o da enerji Yok ki aramızda sinerji Tutmayınca tutmuyor işte Seninki yaptı bana alerji Bi' şey eksik, o da enerji Yok ki aramızda sinerji Tutmayınca tutmuyor işte Seninki yaptı bana alerji Sıradan olma, canımı sıkma Günde kırk kere mesaj atma Biraz da erkek olsana Koyun gibi bakmasana Pozitif düşün, rahatlarsın Gider yapma, aptal mısın? Bir nefes al, ona kadar say "Dalai Lama" sana anlatsın Bi' şey eksik, o da enerji Yok ki aramızda sinerji Tutmayınca tutmuyor işte Seninki yaptı bana alerji Bi' şey eksik, o da enerji Yok ki aramızda sinerji Tutmayınca tutmuyor işte Seninki yaptı bana alerji Bi' şey eksik, o da enerji Yok ki aramızda sinerji Tutmayınca tutmuyor işte Seninki yaptı bana alerji

Çocuk Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erken sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı ben Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk Sanma ki sağlam şu yüreğim hala Her şeyi baştan alabilir İkimizin ayrılığı beni çok yordu Sen de kararsızdın ya giderken İnsanız elbet olabilir Bana biraz erkеn sana geç koydu Yarım kalan bir film gibi başrolünde sen Yarattığın savaşların kahramanı bеn Bu yaşların bir haddi var mutlaka taşar Bende koptu her şey sen gidince Şimdi zor başlar Karşıma geçmiş aşk mı diyorsun Olmuyor her şey istediğin gibi çocuk Ben de değiştim sorsana yıllara Kalmıyor her şey bıraktığın gibi çocuk