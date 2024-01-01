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7/24 Dinle Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)

Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) Şarkı Sözleri

Ayşe Sağyaşar Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Sağyaşar Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Sağyaşar

Ayşe Sağyaşar

Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)

  • Bir Kızıl Gonca

  • Kader Böyle İmiş

  • Yalan Yıllar

  • Unutamam Seni

  • Sevmek Acı Bir Arzu

  • Rüzgar Kırdı Dalımı

  • Niçin Baktın Bana Öyle

  • Seni Ne Çok Sediğimi

  • Rüzgar Söylüyor

  • Kimi Dertten İçermiş

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