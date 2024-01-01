Ayşe Sağyaşar

Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Her gören göğsüme taksam seni der Kimi ateş gibi yaktın beni der Her gören göğsüme taksam seni der Kimi ateş gibi yaktın beni der Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın