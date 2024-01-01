7/24 Dinle
Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)
Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) Şarkı Sözleri
Ayşe Sağyaşar Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Sağyaşar Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Sağyaşar
Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)
-
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi ateş gibi yaktın beni der
Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi ateş gibi yaktın beni der
Kimi billur bakışından söz eder
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Kimi billur bakışından söz eder
Kim bilir hangi gönüldür durağın
-
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Neşeli olan yuvam
Şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
-
-
-
sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler
Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler
-
-
-
-
-