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7/24 Dinle Ayşe Taş

Ayşe Taş

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Aşkınla Sürünsem

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Delisin Deli Gönlüm

... KAPAT
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Albümler

Büyük Bestekarlar Büyük Ustalar Ayşe Taş

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