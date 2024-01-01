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Büyük Bestekarlar Serisi - 1 (Selahattin Pınar)
Büyük Bestekarlar Serisi - 1 (Selahattin Pınar) Şarkı Sözleri
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Ayşe Taş
Büyük Bestekarlar Serisi - 1 (Selahattin Pınar)
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Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı
Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü
Derdime âşina olan bu sâzı
Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü
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Âşıkım ben dahi mecnûn misâli
İsterim son demde bile visâli
Güzeller yüzünden bunca vebâli
Almasam bir türlü alsam bir türlü
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Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin
Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün?
Hülyalarımın membaı bir taze çiçeksin
Bekletme yazıktır, sen de solar sen de çürürsün
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Ben yürürüm* yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne âkılem ne divane
Gel gör beni aşk ne'yledi
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Aşkın beni mest eyledi
Aldı beni hast'eyledi
Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk ne'yledi
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Kâh eserim yeller gibi
Kâh tozarım yollar gibi
Kâh coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk ne'yledi
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Ben Yunus-u biçareyim
Dost ilinde avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk ne'yledi
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Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
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İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu ah
Daha önceleri neredeydiniz
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Yüzüm gülse de kızlar
İçimde yara sızlar
Bu onulmaz yaradan
Anlamaz yarasızlar
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Sen çal dertli sazını
Gönlüm sızlasın dursun
Sende türkümü söyle
Kalbim sesinde vursun
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Kalbim durmadan vursun
Gönlüm sızlasın dursun
Gönül bir destandır ki
Sen de bir gün okursun
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Saz ağlar nağme çağlar
İçimde yara sızlar
Bu onulmaz yaradan
Anlamaz yarasızlar
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Sormadın Halimi Hiç Kalbimin Esrarı Nedir
Çekerim Aşkını Çılgın Gibi Ben Kaç Senedir
Ölmeden Ruhuma Sen Bari Biraz Neş'e Getir
Çekerim Aşkını Çılgın Gibi Ben Kaç Senedir
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