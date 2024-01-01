Hayal Deryası Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü Derdime âşina olan bu sâzı Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü ** Âşıkım ben dahi mecnûn misâli İsterim son demde bile visâli Güzeller yüzünden bunca vebâli Almasam bir türlü alsam bir türlü

Aylar Geçiyor Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın membaı bir taze çiçeksin Bekletme yazıktır, sen de solar sen de çürürsün

Ben Yürürüm Yane Yane Ben yürürüm* yane yane Aşk boyadı beni kane Ne âkılem ne divane Gel gör beni aşk ne'yledi ** Aşkın beni mest eyledi Aldı beni hast'eyledi Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk ne'yledi ** Kâh eserim yeller gibi Kâh tozarım yollar gibi Kâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk ne'yledi ** Ben Yunus-u biçareyim Dost ilinde avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk ne'yledi

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz ** İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu ah Daha önceleri neredeydiniz

Yüzüm Gülse de Kızlar Yüzüm gülse de kızlar İçimde yara sızlar Bu onulmaz yaradan Anlamaz yarasızlar ** Sen çal dertli sazını Gönlüm sızlasın dursun Sende türkümü söyle Kalbim sesinde vursun ** Kalbim durmadan vursun Gönlüm sızlasın dursun Gönül bir destandır ki Sen de bir gün okursun ** Saz ağlar nağme çağlar İçimde yara sızlar Bu onulmaz yaradan Anlamaz yarasızlar