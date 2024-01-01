Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Geçtim yine dün eski hazân bahçelerinden Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden Geçtim yine dün eski hazân bahçelerinden

Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)