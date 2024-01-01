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7/24 Dinle Hoş Seda 1

Hoş Seda 1 Şarkı Sözleri

Ayşe Taş Hoş Seda 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Taş Hoş Seda 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoş Seda 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Taş

Ayşe Taş

Hoş Seda 1

  • Ne Zaman Görsem Onu

  • Hani O Bırakıp Giderken Seni

  • İçin İçin Yanıyor Yanıyor Bu Gönlüm

  • Benim Yarim Gelişinden Bellidir

  • Girdim Yarin Bahçesine

  • Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var İnan

  • Muhayyer Kürdi Saz Semaisi

  • Ay Doğdu Batmadı mı Oy

  • Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde

  • Kapıldım Gidiyorum

  • Yadeller Aldı Beni

  • Tel tel Taradım zülfünü

  • Ne Demiştin Niçin Caydın Sözünden

  • Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

  • Batan Gün Kana Benziyor

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