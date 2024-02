Ne demiştin niçin caydın sözünden Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı Ah vefâsız anlıyorum gözünden O bakış bir an mıydı o gülüş yalan mıydı Hangi kara kedi ayırdı bizi Seni hercai seni hani sevmiştin beni

Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor Esmerim, vay vay *** Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor Esmerim, vay vay *** Ah ediyor bir gül için Şu bülbül bana benziyor Vah, benim garip gönlüm *** Ah ediyor bir gül için Şu bülbül bana benziyor Vah, benim garip gönlüm *** Gece kapladı her yeri Keder sardı dereleri Esmerim, vay vay *** Gece kapladı her yeri Keder sardı dereleri Esmerim, vay vay *** Düşman değil, sevda açtı Sinemdeki yareleri Vah, benim garip gönlüm *** Düşman değil, sevda açtı Sinemdeki yareleri Vah, benim garip gönlüm *** İşte, seni seven benim Senin aşkınla ölen İşte, seni seven benim Senin aşkınla ölen *** Günah ise gönül çekmek Vur boynumu, ben öleyim Kıyma bana güzelim *** Günah ise gönül çekmek Vur boynumu, ben öleyim Kıyma bana güzelim *** Güzeller içinde teksin Gönül hep sevdanı çeksin Güzeller içinde teksin Gönül hep sevdanı çeksin *** Biliyorum, en sonunda Beni sen öldüreceksin Kıyma bana güzelim *** Biliyorum, en sonunda Seni ben öldüreceğim Kıyma bana güzelim