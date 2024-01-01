Sormadın Halimi Hiç Sormadın Halimi Hiç Kalbimin Esrarı Nedir Çekerim Aşkını Çılgın Gibi Ben Kaç Senedir Ölmeden Ruhuma Sen Bari Biraz Neş'e Getir Çekerim Aşkını Çılgın Gibi Ben Kaç Senedir

Aylar Geçiyor Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın membaı bir taze çiçeksin Bekletme yazıktır, sen de solar sen de çürürsün

Ben Yürürüm Yane Yane Ben yürürüm* yane yane Aşk boyadı beni kane Ne âkılem ne divane Gel gör beni aşk ne'yledi ** Aşkın beni mest eyledi Aldı beni hast'eyledi Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk ne'yledi ** Kâh eserim yeller gibi Kâh tozarım yollar gibi Kâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk ne'yledi ** Ben Yunus-u biçareyim Dost ilinde avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk ne'yledi

Hayal Deryası Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü Derdime âşina olan bu sâzı Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü ** Âşıkım ben dahi mecnûn misâli İsterim son demde bile visâli Güzeller yüzünden bunca vebâli Almasam bir türlü alsam bir türlü

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz ** İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu ah Daha önceleri neredeydiniz