Bir Garip Yolcuyum Şarkı Sözleri
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Ayşe Tunalı
Bir Garip Yolcuyum
Tüm Şarkıları
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Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
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Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
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Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
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Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş