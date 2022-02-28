Ayşe Tunalı

Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolunu kaybetmiş, perişanım ben Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolunu kaybetmiş, perişanım ben *** Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş