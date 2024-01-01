Ayşe Tunalı

-
Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
***
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
-
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi
Ne konuştuğumu
***
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi
Ne konuştuğumu
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun, ah?
Ve bunu biliyorsun
***
Ki sen her defasında
Böyle yapınca
Kendi elinle
Beni kaybettin
***
Yok, sen yorulma
Onlar sorunca
Anlat, utanma
Neyi mahvettin
***
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi
Ne konuştuğumu
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun, ah?
Ve bunu biliyorsun
***
Ki sen her defasında
Böyle yapınca
Kendi elinle
Beni kaybettin
***
Yok, sen yorulma
Onlar sorunca
Anlat, utanma
Neyi mahve...
***
Beni kaybettin
-
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
***
Hadi bi güzellik yap da efendi gibi git yoluna
Git istediğini sev istediğini al koynuna
Aşk değil bu can çekişmek ne uğruna
Nihayet demir attım kalbi kırıklar koyuna
***
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
***
Dün sabah saksılara sakız sardunya ektim
Sigarayı bıraktım temiz havayı içime çektim
Resimlerimize baktım bi sade kahve içtim
Düşündüm ki dünyaya gelirken de tektim
***
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
***
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile
***
Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile
Bir Dilek Tut Bari Benim için Sadece Huzur Dile
-
Yok yok istemem, bu acı bitsin artık
O-f çok üzgünüm, sevgiye tövbe artık
Çok canım yandı, yarı yolda yalnız kaldım
Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Yok istemem sevgiye tövbe artık
Çok canım yandı yarı yolda yalnız kaldım
Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
-
Bu sefer hangisi?
Hangi bahane?
Hadi, en iyisi artık git burdan
***
Biri durdursun seni
Hiç halim yok benim
Yada en iyisi artık git burdan
***
Geçiyor ömrüm, sayanım var mı?
Şu garip yerden beni kurtaran var mı?
Geçiyor ömrüm, sayanı var mı?
İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı?
***
Bir zamanlar yanıp tutuşmadık mı?
Havalanıp kalpten kalbe uçuşmadık mı?
Biri hatırlatsın sana bunları
Yada en iyisi artık git burdan
***
Geçiyor ömrüm, sayanım var mı?
Şu garip yerden beni kurtaran var mı?
Geçiyor ömrüm, sayanı var mı?
İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı?
***
Geçiyor ömrüm, sayanım var mı?
Şu garip yerden beni kurtaran var mı?
Geçiyor ömrüm, sayanı var mı?
İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı?
-
Var sana bir defa daha bakma hakkım var
Giderken çok acıyor elim kolum bağlı artık yar
Severken zor giderek daha da zor oldu duysunlar
Beni de olan değil eskilerden say
Dönersen bir ihtimal, bir ihtimal
***
Direniyorum dertlerine yar
Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var
Direniyorum dertlerine yar
Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var
***
Var sana bir defa daha bakma hakkım var
Giderken çok acıyor elim kolum bağlı kaldı yar
Severken bul beni düş gibi uzak dert çekerken bul
Elimi tutup çekip al beni kabul
Uyanmak bir ihtimal, bir ihtimal
***
Direniyorum dertlerine yar
Söyle artık bu devride böyle aşk mı var
Direniyorum dertlerine yar
Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var
-
Bugünlerde bi' şeyler oluyor bana, acep neden?
Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden
Bugünlerde bi' şeyler oluyor bana, acep neden?
Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden
Bakarsan bulurum penceremden
Dünya kapkaranlık, neden bilmem
***
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
***
Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan
Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsam
"Sevmeyince hayat bomboş", dedin
Yaşamayı bana sen öğrettin
***
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
***
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni
-
Meğer ne zor şeymiş sensiz yaşamak
Düzelir mi acaba bu durum?
Meğer ne zor şeymiş sensiz yaşamak
Düzelir mi acaba bu durum?
***
Her istediğinde bitiremezsin
Benim de bazı aşk haklarım var
Her istediğinde bitiremezsin
Benim de bazı aşk haklarım var
***
Demek karar verdin ikimiz adına
Dönüşün yok galiba bu defa
Demek karar verdin ikimiz adına
Dönüşün yok galiba bu defa
***
Her istediğinde bitiremezsin
Benim de bazı aşk haklarım var
Her istediğinde bitiremezsin
Benim de bazı aşk haklarım var
***
Benim de bazı aşk haklarım var
Benim de bazı aşk haklarım var
***
Haklarım var
-
Kim haklı, kim haksızdı?
hani aşk tarafsızdı?
belki de zamansızdı
yaradana sığınıp sabredelim bilsin
***
Unutma olmaz mı
bu kadar ani az mi?
acıyı, sevinci, hazzı
senelere, aylara, günlere böl gitsin
***
Neredeydik? Nereye geldik?
Ne kadar içten candan severdik
ne heyecanlı nasıl şendik
O zamanlar dört mevsim yazdı
***
Güle güle kesmem yolunu
geç hissettim yolun sonunu
nerden buldum ah en zorunu
ben kime yanayım şimdi?
***
Güle güle kesmem yolunu
geç hissettim yolun sonunu
nerden buldum ah en zorunu
ben kime yanayım şimdi?
***
Unutma olmaz mı
bu kadar ani az mi?
acıyı, sevinci, hazzı
senelere, aylara, günlere bol gitsin
***
Neredeydik? Nereye geldik?
Ne kadar içten candan severdik
ne heyecanlı nasıl şendik
O zamanlar dört mevsim yazdı
***
Güle güle kesmem yolunu
geç hissettim yolun sonunu
nerden buldum ah en zorunu
ben kime yanayım şimdi?
***
Güle güle kesmem yolunu
geç hissettim yolun sonunu
nerden buldum ah en zorunu
ben kime yanayım şimdi?
-
-
Hadi arada bir olur ama bu kaçıncı
Aşkta kim sence yalancı
Hadi arada bir olur ama bu kaçıncı
Aşkta kim sence yalancı
***
Yine de uzaktayım sanma sanma
Durma yaklaş kendinle savaşma
***
Madem ikimizde buradayız
Bu akşam şansa
Bana biraz geçmişi yaşatsana
***
Madem ikimizde buradayız
Bu akşam şansa
Bana biraz geçmişi yaşatsana
-
Sözlerin suçu ne bana söylemiyor
Elim eline değiyor ama hiç çekilmiyor
Sözlerin suçu ne bana söylemiyor
Elim eline değiyor ama hiç çekilmiyor
***
Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu
Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu
Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu
Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu
***
Gözlerin işi ne bana hiç bakmıyor
Elaleme bakıyor bide hiç çekilmiyor
Gözlerin işi ne bana hiç bakmıyor
Elaleme bakıyor bide hiç çekilmiyor
***
Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu
Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu
Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu
Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu
-
Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye
Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye
***
Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye
Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye
***
Yok yok yalan deme sevgi denen o gerçeğe
Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine
Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine
***
Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime
Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime
***
Mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime
Mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime
***
Yok yok yalan deme sevgi denen o gerçeğe
Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine
Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine
-
Peki, o zaman gel girin
Beklemekte
Yüzünü görmeyince hayat geçer mi sence?
***
Peki, o zaman gel girin
Beklemekte
Yüzünü görmeyince hayat geçer mi sence?
***
Affet Allah'ım beni vazgeç
Bekletmekten, al hiç üzülmem
Bak hiç tamam bence
***
Affet Allah'ım beni vazgeç
Bekletmekten, al hiç üzülmem
Bak hiç tamam bеnce
-
Yok yok istemem, bu acı bitsin artık
O-f çok üzgünüm, sevgiye tövbe artık
Çok canım yandı, yarı yolda yalnız kaldım
Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Yok istemem sevgiye tövbe artık
Çok canım yandı yarı yolda yalnız kaldım
Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez
***
Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var
Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar
Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar
Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar