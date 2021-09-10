Ayşe Tunalı 1956’da İstanbul Beykoz’da doğdu. İlkokulu İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Fatin Hoca İlkokulu ‘da ve Adapazarı Geyve ilçesinde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi’nde yatılı okudu. Ardından İstanbul Belediye Konservatuarı’nı kazanarak burada 4 yıl eğitim gördü. Ayrıca bestekar İrfan Özbakır’dan ud dersleri aldı. Türk Sanat Müziğinin birçok büyük isimlerinden dersler aldı. Sanatçı profesyonel müzik hayatına 1980 yılında başladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser verdi. Türk Sanat Müziği Sanatçısı, yurt dışında Türkiye’yi temsil etti. Sanatçı, 80'li yıllar ve 90’lı yılların ortalarına kadar çıkardığı albümlerle dinleyicilerinin ilgisini topladı. Yumuşak ses tınısı ile severlerin büyük beğenisini kazandı. Yıllarca güzel sesi ve kendine has yorumu ile sanat müziğine hizmet verdi. Uzun yıllar sesi ve yorumu ile Türk Sanat Müziği sevenlerin keyifle dinlediği bir sanatçı olarak kaldı. Tunalı, sahne çalışmalarına 1997 yılında evlenerek ara verdi. 2006 yılında Acarkentliler Musiki Derneği’ni kurdu ve Musikiden hiç kopmadı. Sanatçının dernek ve konser çalışmaları devam etmektedir. Acarkentliler Musiki Derneği her yıl birçok kültür merkezlerinde ücretsiz bahar konseri düzenlenmektedir.