Diyemedim Şarkı Sözleri
Ayşe Tunalı Diyemedim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Tunalı Diyemedim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diyemedim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara
Bakarken ardından, gitme kal diyemedim
Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara
Bakarken ardından, gitme kal diyemedim
**
Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden
Dostlarım sordular o gitti diyemedim
Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden
Dostlarım sordular o gitti diyemedim
**
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bakarken ardından gitme kal diyemedim
**
Şimdi herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız
Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız
Herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız
Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız
**
Seviyorum, seviyorum, seviyorum, diyemedim
Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim.