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7/24 Dinle Saatler mi Durmuş

Saatler mi Durmuş Şarkı Sözleri

Ayşe Tunalı Saatler mi Durmuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Tunalı Saatler mi Durmuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saatler mi Durmuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Tunalı

Ayşe Tunalı

Saatler mi Durmuş

  • Herşey Senin Uğruna

  • Saatler mi Durmuş

  • Gönder Bana

  • Adını Sen Koy

  • Boçluyum Sana

  • Bana Sen Yasak

  • Sakın Ha

  • Canım Seni İstiyor

  • Diyemedim

  • Ödüm Kopuyor

  • Dön Bana Dön

  • Damla Damla Anılar

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