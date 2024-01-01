Ayşe Tunalı

Herşey Senin Uğruna Seni çok özledim, bak koştum sana. Umudumdun benim sevdadan yana. Kaybettim mi seni? Bulamıyorum... Bilmem ki sen yoksan ne kaldı bana? ** Saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Ümitler mi tükenmiş hâlim yaman mı? Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor? Mektuplar yırtılmış artık tamam mı? ** O sözler, yeminler yalanmış meğer... Sevenler hüsranla başını eğer. İnsan bin ağlarsa bir kere güler. Bir sevgi uğruna dünyalar değer. ** Saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Ümitler tükenmiş hâlim yaman mı? Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor? Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?

Saatler mi Durmuş Seni çok özledim, bak koştum sana. Umudumdun benim sevdadan yana. Kaybettim mi seni? Bulamıyorum... Bilmem ki sen yoksan ne kaldı bana? Saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Ümitler mi tükenmiş hâlim yaman mı? Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor? Mektuplar yırtılmış artık tamam mı? *** O sözler, yeminler yalanmış meğer... Sevenler hüsranla başını eğer. İnsan bin ağlarsa bir kere güler. Bir sevgi uğruna dünyalar değer. Saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Ümitler tükenmiş hâlim yaman mı? Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor? Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?

Adını Sen Koy Özlerim ben seni seninle bile Vuslat mı hasret mi adını sen koy Aşkınla yakıp da düşürdün dile Sevgi mi nefret mi adını sen koy ** İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda Öyle yer etmiştin kalp odağımda Sıla mı gurbet mi adını sen koy,adını sen koy ** Aşkın ateşi yakar kavurur Rüzgarın oğlusun aşkla savur Bağır delersin bakınca durur Nazar mı hiddet mi adını sen koy.

Diyemedim Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara Bakarken ardından, gitme kal diyemedim Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara Bakarken ardından, gitme kal diyemedim ** Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden Dostlarım sordular o gitti diyemedim Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden Dostlarım sordular o gitti diyemedim ** Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim Bakarken ardından gitme kal diyemedim ** Şimdi herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız Herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız ** Seviyorum, seviyorum, seviyorum, diyemedim Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim.