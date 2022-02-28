Ayşe Tunalı

Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakkanı ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa Rüyalarım olmasa *** Seviyor özlüyorum seni can bahasına Bir fırsat ver n'olursun n'olursun n'olursun beni bir daha sına Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız imkansız imkansız