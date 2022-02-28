Ayşe Tunalı

İmkansız Şarkı Sözleri
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Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakkanı ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa
Rüyalarım olmasa
***
Seviyor özlüyorum seni can bahasına
Bir fırsat ver n'olursun n'olursun n'olursun beni bir daha sına
Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
Seni sormam imkansız imkansız imkansız