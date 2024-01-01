Ayşe Tunalı

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur ** Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur ** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım taş olur ** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım taş olur ** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun ** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun ** Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun ** Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun

Neyleyim Köşkü Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün arar ağlarım. *** Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca. *** Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde. Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım. *** Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca

Niçin Baktın Bana Öyle Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle niçin baktın bana öyle derdin nedir bana söyle *** Durgunsun sular gibi içli duygular gibi gözlerinde sevda var derin uykular gibi *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle *** Gül dalında gonca güler bülbül sevdasında çile söyle dermanın olayım dertli olan deva diler *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle *** Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle sürmeli ceylansın ey hilal kaşlı ağlıyor musun kirpiğin yaşlı ben senin nen olayım, kulun kölen olayım. *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle.

Ömrümce Hep Adım Adım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım *** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana, senede bir gün *** Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün

Talihin Elinde Oyuncak Oldum Tâlihin elinde oyuncak oldum Kader böyle imiş buymuş alın yazım Zâlim elinle sarardım soldum Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde Acaba bir gün gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir Beklerim yoluna ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir

Unut Beni Unut beni Kalbimdeki hicranla Yalnız kalayım Yalnız kalayım *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım *** Bu kaçıncı söz verişin Söyle, nasıl inanayım? Söyle, nasıl inanayım? *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım

Yıldızların Altında Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında *** Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da, yıldızların altında Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da, yıldızların altında *** Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında *** Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da, yıldızların altında Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da, yıldızların altında Gözlerim kapansa da, yıldızların altında

Benzemez Kimse Sana Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım ** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım ** Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım ** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım

Bitmeyen Çile Önce tuttun elimden sonra neden bıraktın Yıllanmış şarap gibi yaktın içimi yaktın Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin Hem aşkımsın sevgilim hem bitmeyen çilemsin ** Öyle günler yaşadım hem el öptüm hem etek Dudağım yanar diye su içtim üfleyerek Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin Hem aşkımsın sevgilim hem bitmeyen çilemsin

Bir Grip Yolcuyum Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolunu kaybetmiş, perişanım ben Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolunu kaybetmiş, perişanım ben *** Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş

Dönülmez Akşamın Ufkundayız Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile ** Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece ** Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince Ah, ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde, gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

İnleyen Nağmeler İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı ** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar ** Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Arzular orada zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı ** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar ** Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı

Kadehimde Zehir Olsan Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir ** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir ** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır ** Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir ** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime ** Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime ** Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime ** Perdeyi vuslat çekilmiş Korkarım ikbalime ** Perdeyi vuslat çekilmiş Korkarım ikbalime ** Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime

Maya Dağdan Kalkan Kazlar Mayadağ'dan Kalkan Kazlar Al Topuklu Beyaz Kızlar Yârimin Yüreği Sızlar Eylenemem Aldanamam Ben Bu Yerlerde Duramam ** Vardar Ovası Vardar Ovası Kazanamadım Sıla Parası ** Mayadağ'ın Yıldızıyım Ben Annemin Bir Kızıyım Efendimin Sağ Gözüyüm Eylenemem Aldanamam Ben Bu Yerlerde Duramam ** Vardar Ovası Vardar Ovası Kazanamadım Sıla Parası

Ömrüm Seninle Geçsin Bu hayat sensiz yaşanmaz Bak neler çekiyorum Her Allah'ın akşamı ben Derdimden içiyorum ** Ömrüm seninle geçsin Geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum Ömrüm seninle geçsin Geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum ** Bana hayat veren sensin Bak yanımda değilsin Başkasına Allah beni Asla muhtaç etmesin ** Ömrüm seninle geçsin Geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum Ömrüm seninle Geçsin Geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum