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7/24 Dinle Yolcu Yolunda Gerek

Yolcu Yolunda Gerek Şarkı Sözleri

Ayşe Tunalı Yolcu Yolunda Gerek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Tunalı Yolcu Yolunda Gerek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolcu Yolunda Gerek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Tunalı

Ayşe Tunalı

Yolcu Yolunda Gerek

  • Kadehinde Zehir Olsa

  • Gülüm Benim

  • Bende Özledim

  • Bu Gece Barda

  • Kal Bu Gece

  • Kadehinde Zehir Olsa

  • Yalan Dünya

  • Gönlümün Sultanısın

  • Meleğim

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