Yolcu Yolunda Gerek Şarkı Sözleri
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Ayşe Tunalı
Yolcu Yolunda Gerek
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Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
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Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme, beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme, beni bitir
***
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
***
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme, beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme, beni bitir
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