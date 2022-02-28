Ayşe Tunalı

Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir *** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme, beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme, beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır *** Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir Bakma canım yandığına Sorma benim hâlim nedir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme, beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme, beni bitir